Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/arest-1599648343.html
Обвиняемого в убийстве нижегородской семьи арестовали
Обвиняемого в убийстве нижегородской семьи арестовали
Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в жестоком убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, в поселке под Нижним Новгородом,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:37
2021-03-02T18:58
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
убийство семьи в нижегородской области
нижний новгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в жестоком убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, в поселке под Нижним Новгородом, арестован на два месяца, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 27 апреля 2021 года включительно", - огласил решение судья Азамат Ионов.Следствие настаивало на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что Амиров, являясь гражданином другого государства, оставаясь на свободе, может скрыться от органа предварительного следствия.Сам Амиров заявил, что не возражает против заключения под стражу, так как опасается за свою жизнь и здоровье.По словам адвоката, причиной трагедии стало то, что ее подзащитный "долгое время находился в тяжёлой психотравмирующей ситуации", поскольку, по его словам, ему мало платили и не отдавали паспорт, чтобы он мог уехать.Следователь Илья Чуев заявил, что обвиняемый подробно рассказал о происходившем. Кроме того, после убийства он похитил деньги и ювелирные изделия на сумму более 1 миллиона рублей.По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся.В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Он попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Подозреваемый в убийстве был задержан во Владимирской области вечером 28 февраля, 1 марта его доставили в Нижний Новгород. Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК.
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599467137.html
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html
https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html
владимирская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, убийство семьи в нижегородской области, нижний новгород, происшествия

Обвиняемого в убийстве нижегородской семьи арестовали

18:37 02.03.2021 (обновлено: 18:58 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в жестоком убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, в поселке под Нижним Новгородом, арестован на два месяца, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 27 апреля 2021 года включительно", - огласил решение судья Азамат Ионов.
Следствие настаивало на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что Амиров, являясь гражданином другого государства, оставаясь на свободе, может скрыться от органа предварительного следствия.
Сам Амиров заявил, что не возражает против заключения под стражу, так как опасается за свою жизнь и здоровье.
Следователь на месте убийства семьи из четырех человек в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 17:32
"Раньше его не видели": кто зарезал семью в Нижнем Новгороде
По словам адвоката, причиной трагедии стало то, что ее подзащитный "долгое время находился в тяжёлой психотравмирующей ситуации", поскольку, по его словам, ему мало платили и не отдавали паспорт, чтобы он мог уехать.
Следователь Илья Чуев заявил, что обвиняемый подробно рассказал о происходившем. Кроме того, после убийства он похитил деньги и ювелирные изделия на сумму более 1 миллиона рублей.
По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся.
Евгений Гущин на допросе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 08:00
"Она учительница, ей доверяли": под Омском раскрыли два жестоких убийства
В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Он попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Подозреваемый в убийстве был задержан во Владимирской области вечером 28 февраля, 1 марта его доставили в Нижний Новгород. Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК.
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело об убийстве ребёнка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:03
"Умерла на руках": мать раскрыла подробности убийства ребенка в Чите
 
Следственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьУбийство семьи в Нижегородской областиНижний НовгородПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Вирусолог сравнил вакцины "Спутник V" и AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
02:17Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
02:11Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать
Лента новостейМолния