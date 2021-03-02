https://ria.ru/20210302/arest-1599648343.html

Обвиняемого в убийстве нижегородской семьи арестовали

Обвиняемого в убийстве нижегородской семьи арестовали

Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в жестоком убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, в поселке под Нижним Новгородом,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:37

2021-03-02T18:37

2021-03-02T18:58

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

убийство семьи в нижегородской области

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Гражданин Узбекистана Шарофиддин Амиров, обвиняемый в жестоком убийстве семьи из четырех человек, в том числе ребенка, в поселке под Нижним Новгородом, арестован на два месяца, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Амирова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 27 апреля 2021 года включительно", - огласил решение судья Азамат Ионов.Следствие настаивало на заключении под стражу, акцентируя внимание на том, что Амиров, являясь гражданином другого государства, оставаясь на свободе, может скрыться от органа предварительного следствия.Сам Амиров заявил, что не возражает против заключения под стражу, так как опасается за свою жизнь и здоровье.По словам адвоката, причиной трагедии стало то, что ее подзащитный "долгое время находился в тяжёлой психотравмирующей ситуации", поскольку, по его словам, ему мало платили и не отдавали паспорт, чтобы он мог уехать.Следователь Илья Чуев заявил, что обвиняемый подробно рассказал о происходившем. Кроме того, после убийства он похитил деньги и ювелирные изделия на сумму более 1 миллиона рублей.По версии следствия, 28 февраля подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, расположенном в поселке Кудьма, из корыстных побуждений напал с ножом в гараже на 64-летнего пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену. Затем он убил их 41-летнюю невестку и ее 5-летнего сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся.В тот же день 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Он попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружив, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Подозреваемый в убийстве был задержан во Владимирской области вечером 28 февраля, 1 марта его доставили в Нижний Новгород. Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК.

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599467137.html

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html

владимирская область

нижний новгород

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следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, убийство семьи в нижегородской области, нижний новгород, происшествия