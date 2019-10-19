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РИА Новости

Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек

10:04 19.10.2019
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© Фото : СК РФ по Ярославской областиПожар в многоквартирном доме в Ростове
Пожар в многоквартирном доме в Ростове
© Фото : СК РФ по Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Число жертв пожара в городе Ростов Ярославской области увеличилось до семи, сообщил глава Ростовского района Сергей Шокин на своей странице во "Вконтакте".
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУ МЧС по региону, погибли пять детей и один взрослый, еще три человека госпитализированы. Прокуратура Ярославской области начала проверку, СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
"В результате пожара многоквартирного дома по улице Ленинской, 13 в городе Ростове погибли семь человек, из них пятеро детей, еще три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - написал Шокин.
По данным СУ СКР по региону, под завалами ищут человека. Источник в экстренных службах области уточнил РИА Новости, что пропавший – мужчина.
Шокин также написал, что на месте пожара развернут оперативный штаб. На место происшествия выехали глава регионального МЧС Олег Бочаров и заместитель губернатора Илья Баланин, там же находятся руководители района и города, подразделения МЧС, полиции, скорой помощи.
"По состоянию на настоящий момент пожар локализован, идет проливка и разборка конструкций. На базе театра Ростова Великого развернут пункт временного размещения пострадавших. В оперативном порядке на месте проведут КЧС, где решат вопросы по расселению и оказанию помощи пострадавшим и дальнейшую судьбу здания", - проинформировал глава района.
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