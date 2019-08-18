Стало известно о реакции отца на убийство подростком семьи под Ульяновском

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Отец подростка, убившего свою семью и покончившего с собой, в шоке от случившегося. Об этом РИА Новости сообщил заместитель губернатора Ульяновской области Сергей Люльков.

"Я беседовал с отцом подростка, но сейчас он находится в шоковом состоянии, поэтому пока непонятно, кто будет организатором похорон", — заявил он, добавив, что власти региона окажут содействие в их проведении.

Родители подростка развелись несколько лет назад, однако отец поддерживал связь с сыном и оказывал ему материальную помощь.

Согласно записям из блога матери школьника, они переехали к родителям женщины, когда сыну было 11 лет. В это время она ждала двойню. По словам друзей подростка, родственники хорошо к нему относились, а он ни на кого "зла не держал". Однако в оставленном голосовом сообщении школьник говорит, что брат с сестрой его не любили, а мать "гнобила".

В воскресенье в селе Патрикеево Базарносызганского района были найдены тела пяти человек с признаками насильственной смерти: 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Позднее неподалеку от села обнаружили тело 16-летнего подростка из той же семьи. По одной из версий Следственного комитета именно он убил своих родственников, после чего совершил суицид.

Как сообщили СМИ, перед убийством подросток записал приятелю голосовое сообщение и пожаловался на родных. Он также оставил предсмертную записку, заявив, что решил умереть и забрать близких с собой. В прокуратуре отметили, что школьник мог страдать шизофренией.