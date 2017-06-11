В МВД раскрыли подробности операции по ликвидации "кратовского стрелка"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Кратовскому стрелку" не удалось выйти за пределы зоны оцепления спецоперации, его ликвидировали на территории собственного участка, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Как ранее сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток. В СМИ до момента ликвидации озвучивались предположения, что преступник сбежал в Москву, прорвавшись за зону оцепления.

"Территория домовладения была оцеплена, и были приняты все необходимые меры по недопущению новых жертв. Совместными усилиями сотрудников полиции и Росгвардии преступник был ликвидирован на территории своего участка. Благодаря слаженным действиям правоохранителей, ему не удалось выйти за зону оцепления, где он был блокирован", — сказала Петрова.

По ее словам, по итогам операции сотрудники полиции по решению руководства ГУМВД по Московской области были представлены к ведомственным наградам.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.