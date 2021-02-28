https://ria.ru/20210228/ubiystvo-1599354432.html
В Нижегородской области убили семью из четырех человек
В Нижегородской области убили семью из четырех человек
Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T22:05
2021-02-28T22:05
2021-03-01T02:41
убийство семьи в нижегородской области
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В Кудьме убийство четырех человек. Бабушка, дедушка и мама с ребенком", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности.РИА Новости пока не располагает комментарием регионального СУ СК.
https://ria.ru/20210227/voronezh-1599233563.html
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убийство семьи в нижегородской области, происшествия, нижегородская область