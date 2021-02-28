https://ria.ru/20210228/ubiystvo-1599354432.html

В Нижегородской области убили семью из четырех человек

В Нижегородской области убили семью из четырех человек

Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.03.2021

2021-02-28T22:05

2021-02-28T22:05

2021-03-01T02:41

убийство семьи в нижегородской области

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В Кудьме убийство четырех человек. Бабушка, дедушка и мама с ребенком", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности.РИА Новости пока не располагает комментарием регионального СУ СК.

https://ria.ru/20210227/voronezh-1599233563.html

нижегородская область

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убийство семьи в нижегородской области, происшествия, нижегородская область