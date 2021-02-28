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В Нижегородской области убили семью из четырех человек
В Нижегородской области убили семью из четырех человек
Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T22:05
2021-03-01T02:41
убийство семьи в нижегородской области
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В Кудьме убийство четырех человек. Бабушка, дедушка и мама с ребенком", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности.РИА Новости пока не располагает комментарием регионального СУ СК.
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нижегородская область
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убийство семьи в нижегородской области, происшествия, нижегородская область

В Нижегородской области убили семью из четырех человек

22:05 28.02.2021 (обновлено: 02:41 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, найдены убитыми в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В Кудьме убийство четырех человек. Бабушка, дедушка и мама с ребенком", — сказал собеседник агентства, отказавшись сообщить подробности.
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Убийство семьи в Нижегородской областиПроисшествияНижегородская область
 
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