https://ria.ru/20210805/khakasiya-1744474771.html

Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии

Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии - РИА Новости, 05.08.2021

Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии

Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Хакасии - односельчанин убитых, он недавно вернулся из заключения, где отсидел 18 лет за расправу... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:48

2021-08-05T11:48

2021-08-05T14:33

происшествия

убийство семьи в хакасии

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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Хакасии - односельчанин убитых, он недавно вернулся из заключения, где отсидел 18 лет за расправу над матерью с дочкой, рассказал РИА Новости глава Ширинского района Сергей Зайцев.В Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело."Это трагедия. Он (подозреваемый) недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее - мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", - сказал глава района.По его словам, 20-летний сын из погибшей семьи был "не совсем здоров". "Семья не сказать, что благополучная - и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья... ближе к отрицательной", - добавил Зайцев.На месте убийства работают следствие и полиция.

https://ria.ru/20210804/delo-1744327195.html

https://ria.ru/20210729/kyzyl-1743514931.html

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2021

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происшествия, убийство семьи в хакасии