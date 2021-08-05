https://ria.ru/20210805/khakasiya-1744474771.html
Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии
Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии - РИА Новости, 05.08.2021
Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии
Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Хакасии - односельчанин убитых, он недавно вернулся из заключения, где отсидел 18 лет за расправу... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:48
2021-08-05T11:48
2021-08-05T14:33
происшествия
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Хакасии - односельчанин убитых, он недавно вернулся из заключения, где отсидел 18 лет за расправу над матерью с дочкой, рассказал РИА Новости глава Ширинского района Сергей Зайцев.В Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело."Это трагедия. Он (подозреваемый) недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее - мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", - сказал глава района.По его словам, 20-летний сын из погибшей семьи был "не совсем здоров". "Семья не сказать, что благополучная - и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья... ближе к отрицательной", - добавил Зайцев.На месте убийства работают следствие и полиция.
https://ria.ru/20210804/delo-1744327195.html
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происшествия, убийство семьи в хакасии
11:48 05.08.2021 (обновлено: 14:33 05.08.2021)
Глава района рассказал об убитой семье в Хакасии
Глава Ширинского района Зайцев рассказал о подозреваемом и убитой семье в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим Хакасии - односельчанин убитых, он недавно вернулся из заключения, где отсидел 18 лет за расправу над матерью с дочкой, рассказал РИА Новости глава Ширинского района Сергей Зайцев
.
В Ширинском районе в селе Джирим убита семья из пяти человек: хозяйка, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Возбуждено уголовное дело.
"Это трагедия. Он (подозреваемый) недавно вернулся, 18 лет отсидел, убийство у него было предыдущее - мать с дочкой зарезал там же, в Джириме. И сейчас вот вторую семью вырезал", - сказал глава района.
По его словам, 20-летний сын из погибшей семьи был "не совсем здоров". "Семья не сказать, что благополучная - и не сказать, что нет. Обычная деревенская семья... ближе к отрицательной", - добавил Зайцев.
На месте убийства работают следствие и полиция.