https://ria.ru/20210805/ubiystvo-1744465049.html

В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек

В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек - РИА Новости, 05.08.2021

В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек

Задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии ранее был судим за убийство и грабеж, недавно освободился из мест лишения... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T11:07

2021-08-05T11:07

2021-08-05T12:05

происшествия

республика хакасия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

убийство семьи в хакасии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии ранее был судим за убийство и грабеж, недавно освободился из мест лишения свободы, сообщает МВД республики.Ранее СК сообщил, что в Джириме убита семья из пяти человек - женщина, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель."Подозреваемым в совершении данного преступления оказался житель села Джирим 1985 года рождения. Известно, что мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Хакасия и ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.В прокуратуре республики сообщили, что по поручению прокурора Хакасии Сергея Фирсова прокуратурой Ширинского района организована проверка по сообщению о гибели пяти человек, в том числе ребенка.

https://ria.ru/20210531/podmoskove-1734874443.html

республика хакасия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика хакасия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), убийство семьи в хакасии