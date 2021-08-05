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В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек
В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек - РИА Новости, 05.08.2021
В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек
Задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии ранее был судим за убийство и грабеж, недавно освободился из мест лишения... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T11:07
2021-08-05T12:05
происшествия
республика хакасия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
убийство семьи в хакасии
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии ранее был судим за убийство и грабеж, недавно освободился из мест лишения свободы, сообщает МВД республики.Ранее СК сообщил, что в Джириме убита семья из пяти человек - женщина, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель."Подозреваемым в совершении данного преступления оказался житель села Джирим 1985 года рождения. Известно, что мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Хакасия и ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.В прокуратуре республики сообщили, что по поручению прокурора Хакасии Сергея Фирсова прокуратурой Ширинского района организована проверка по сообщению о гибели пяти человек, в том числе ребенка.
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происшествия, республика хакасия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), убийство семьи в хакасии
11:07 05.08.2021 (обновлено: 12:05 05.08.2021)
 
В МВД рассказали о мужчине, подозреваемом в убийстве семьи из пяти человек

МВД: мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии, ранее был судим

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии ранее был судим за убийство и грабеж, недавно освободился из мест лишения свободы, сообщает МВД республики.
Ранее СК сообщил, что в Джириме убита семья из пяти человек - женщина, ее муж, сын, внучка и брат мужа. Все они найдены с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан местный житель.
"Подозреваемым в совершении данного преступления оказался житель села Джирим 1985 года рождения. Известно, что мужчина был судим за совершение убийства и грабежа и недавно освободился из мест лишения свободы. Он был задержан местными жителями и участковым и доставлен в дежурную часть районной полиции", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Республике Хакасия и ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В прокуратуре республики сообщили, что по поручению прокурора Хакасии Сергея Фирсова прокуратурой Ширинского района организована проверка по сообщению о гибели пяти человек, в том числе ребенка.
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