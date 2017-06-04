Число жертв стрельбы в поселке под Тверью выросло до девяти человек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В ходе бытового конфликта в поселке под Тверью от огнестрельных ранений погибли предварительно 9 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По предварительным данным следствия, массовое убийство произошло в поселке Редкино Конаковского района, в садоводческом товариществе "50 лет Октября". Ночью житель Москвы 1972 года рождения распивал спиртное в компании знакомых в дачном доме.
По ее словам, в ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажнике было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями.
Петренко отметила, что выжившим удалось связаться с правоохранителями, нападавший был задержан.