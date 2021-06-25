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История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России

История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России - РИА Новости, 25.06.2021

История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России

Традиция проведения выпускных вечеров в России восходят ко временам царствования Петра I. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:48

2021-06-25T03:48

2021-06-25T09:59

социальный навигатор

александр грин

россия

московский дворец молодежи

выпускной вечер

государственный кремлевский дворец

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

справки

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Традиция проведения выпускных вечеров в России восходят ко временам царствования Петра I. Считается, что первый в российской истории выпускной вечер состоялся в 1718 году в Москве в школе математических и навигационных наук. В дальнейшем выпускные вечера стали праздноваться в Морской академии и других учебных заведениях.Церемония выпускного вечера включала выдачу аттестатов, напутствие директора и преподавателей, а затем праздничный банкет.Поначалу выпускные вечера являлись исключительно мужской привилегией, девушки на такие мероприятия не допускались. Появление молодых дворянок стало возможным лишь в XIX веке в качестве гостей. С приходом девушек на выпускные пришла традиция бала и танцев.После Октябрьской революции 1917 года и до середины 1930-х годов выпускные вечера проходили в форме торжественных линеек, на которых директор школы вручал бывшим ученикам аттестаты. Впоследствии выпускные стали проходить с танцевальными вечерами.Выпускной вечер 1941 года проходил 20 и 21 июня – перед началом Великой Отечественной войны. В военное время эти праздники не проводились, выпускные вечера были возобновлены после Победы над фашистской Германией в 1945 году. В Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) выпускные вечера с 27 июня 1968 года превратились в общегородское торжество "Алые паруса". Тогда ленинградские школьники впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Появление парусника было навеяно большой популярностью одноименного фильма по повести Александра Грина. С тех пор праздник проводился ежегодно. Роль галиота с алыми парусами исполняли самые разные корабли. Известно, что в 1970 году это была шхуна "Ленинград". Позднее в его образе представали трехмачтовый "Мир", корабль "Штандарт", шхуна "Балтиец" и шведский парусник Tre Kronor of Stockholm. Помимо водной феерии для выпускников проводились выступления музыкантов, викторины и конкурсы.Традиция всем городом отмечать вступление вчерашних школьников во взрослую жизнь прервалась в 1979 году и была возрождена 24 июня 2005 года. С этого времени городское событие Петербурга обрело международное звучание, "Алые паруса" были внесены в реестр мирового событийного туризма и рекомендованы к посещению в 20 странах Европейского союза. По традиции, помимо выпускников петербургских школ и системы профессионального образования в "Алых парусах" также принимают участие лучшие выпускники из российских регионов. В Москве в большинстве школ выпускной начинался вечером в 20.00-22.00, а заканчивался около полуночи. После этого для выпускников было предусмотрено продолжение вечера в кафе или клубах, а также прогулках по городу и загородных поездках. Традиционными для московских выпускников стали места – Красная площадь, Воробьевы горы, Поклонная гора. Некоторые выпускники вместе с родителями катались на теплоходах по Москве-реке и каналу имени Москвы. Особый праздник ждал медалистов в начале 2000-х годов. Для них в Гостином дворе от имени мэра Москвы проводился бал и концерт.Выпускные балы также проходили в Государственном Кремлевском дворце, Гостином дворе, Московском дворце молодежи, концертном зале "Россия".В 2009 году впервые выпускной бал прошел на Красной площади и в Гостином дворе – этой чести были удостоены вчерашние школьники, получившие "золотые" и "серебряные" медали.С 2012 года в Москве в Государственном Кремлевском дворце лучшим выпускникам года вручается всероссийская премия "Выпускник". https://ria.ru/20190620/1555718694.htmlВ 2015 году департамент образования Москвы поручил управам запретить отмечание выпускного вечера школьников в кафе и ресторанах.В последние годы выпускные вечера в Москве проводятся в Парке Горького с восьми часов вечера до шести утра. Выпускники сами выбирали артистов, которых хотели видеть на празднике. Вечер сопровождался праздничным салютом.С 2017 года онлайн-вечеринка "Основной выпускной" проходит в группе "Ночной контакт". Выпускники со всей страны собираются на площадке социальной сети, чтобы вместе с любимыми артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени. По традиции программы зрители в прямом эфире выбирают мисс и мистера выпускной – авторов фотографий, набравших наибольшее число лайков.В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Министерство просвещения России рекомендовало организовать для школьников онлайн-выпускные. Двенадцать регионов Российской Федерации проводили выпускные вечера в очном формате, в пятнадцати регионах в части муниципалитетов – в очном формате, а в части – в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. Пятьдесят семь регионов определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме. Общефедеральный "Выпускной-2020" прошел 27 июня для всех школьников страны в онлайн-формате и объединил выпускников российских школ на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети "ВКонтакте".Финальной частью выпускного стал праздник "Алые паруса" в телевизионном формате. Кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива транслировали все центральные телеканалы. Праздник в эфире посмотрели более 16 миллионов человек в России, а также зрители из 30 стран, в том числе из США, Германии, Великобритании, Франции, Италии.В 2021 году Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве. 25 июня он состоится в онлайн-формате. Участников праздника ожидают напутственные слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова, педагогов, звезд российского кино и эстрады, а также творческие подарки и сюрпризы. По заявлению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация.В частности, выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности. Власти Москвы информировали, что общегородской выпускной в Парке Горького отменен из-за эпидемиологической ситуации, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах.В Санкт-Петербурге праздник выпускников школ "Алые паруса" состоится. Город согласовал с Роспотребнадзором возможность присутствия на Дворцовой площади главных героев праздника – выпускников петербургских школ, гимназий, лицеев и колледжей. Приглашенные должны носить маски и пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, александр грин, россия, московский дворец молодежи, выпускной вечер, государственный кремлевский дворец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), справки