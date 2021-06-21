https://ria.ru/20210621/parusa-1737901672.html

В Петербурге рассказали о мерах безопасности на фестивале "Алые паруса"

В Петербурге рассказали о мерах безопасности на фестивале "Алые паруса" - РИА Новости, 21.06.2021

В Петербурге рассказали о мерах безопасности на фестивале "Алые паруса"

Приглашенные на праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге должны носить маски и пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:02

2021-06-21T14:02

2021-06-21T14:43

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

общество

коронавирус covid-19

алые паруса (праздник выпускников)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Приглашенные на праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге должны носить маски и пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге состоится, его участниками смогут стать только выпускники.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в год своего 60-летия "Алые паруса" состоятся как бал выпускников. Он сообщил, что дискуссия о формате проведения праздника шла на протяжении нескольких последних недель. В результате город согласовал с Роспотребнадзором возможность присутствия на Дворцовой площади главных героев праздника - выпускников петербургских школ, гимназий, лицеев и колледжей."В ночь с 25 на 26 июня состоится одно из главных событий года для Санкт-Петербурга - получивший всемирную известность праздник "Алые паруса". В последние годы перед эпидемией это красочное шоу собирало на набережных Невы более миллиона зрителей. Сегодня, в условиях роста заболеваемости COVID-19 и низкого уровня вакцинированности населения, такое скопление публики чревато непредсказуемыми последствиями для выпускников. По данным статистики, возраст заболевших снижается, и под ударом вируса оказываются именно молодые люди, многим из которых предстоят очные конкурсы в вузы. Как ответственная власть, мы не можем допустить их заражения", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении."Александр Беглов отметил, что всем приглашенным на "Алые паруса" придется использовать маски на протяжении всего мероприятия, а также пройти контроль температуры на входе на Дворцовую площадь", - оповестила администрация.Отмечается, что всем посторонним зрителям в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыши зданий в районе проведения "Алых парусов" будет закрыт. Для всех судов кроме брига "Россия" будет закрыта и акватория Невы."Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем, - отметил Беглов.Он призвал всех поклонников шоу остаться дома и посмотреть трансляцию "Алых парусов" по телевизору."Специальный регламент и принятые ограничительные меры должны напомнить всем о сложности ситуации. О необходимости объединять усилия и делать все возможное для борьбы с коронавирусом", - сказал Беглов.Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20210621/video-1737889682.html

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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, общество, коронавирус covid-19, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург