"Алые паруса" — никто и не ожидал! Почему шоу в Петербурге всех удивило

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Ежегодный праздник школьных выпускников "Алые паруса" из-за эпидемии коронавируса в этом году изменил формат и прошел онлайн. На самоизоляции россияне так истосковались по красивым шоу, что эфир смотрели по всей стране более 16 миллионов (!) человек. Появление легендарного парусника было как никогда эффектным. Об особенностях фестиваля этого года и его ярких моментах — в материале РИА Новости.

Дистанция не помеха

Организаторы шоу говорили, что изменения в формате праздника не скажутся на его зрелищности. Так и вышло.

Концерт российских звезд на парящей сцене, водно-пиротехническое шоу и проход белоснежного корабля под алыми парусами показывали в прямом эфире во всевозможных ракурсах с десятков телекамер.

В Сети было даже удобнее: в спокойной домашней обстановке проще рассмотреть детали, не видимые с берега.

"В общей сложности с учетом телевизионной аудитории праздник "Алые паруса — 2020" наблюдали 16 571 167 человек. Это на шесть с лишним миллионов больше, чем годом ранее", — сообщили в пресс-службе Пятого канала, который транслировал шоу.

Интересно, что хотя в Санкт-Петербурге сейчас нет зарубежных туристов, иностранные зрители тоже присоединились к трансляции.

Это интернет-пользователи 30 стран, в том числе из США, Германии, Великобритании, Франции, Италии. Многие уже запланировали путешествие в город на Неве после снятия ограничений.

Красота и в онлайне красота

Концертную программу праздника превратили в настоящий параллельный мир по мотивам произведений мечтателя и романтика Александра Грина. В этом году отмечают 140-летие со дня его рождения.

Большинство артистов выступали на сцене, дрейфующей по воде. Отдельные площадки были на Крестовском острове (конструкция напоминала корабль, бегущий по волнам, элементы декора — перламутровые раковины — добавили романтики, а самую верхнюю точку венчали алые паруса) и в специальных павильонах.

© Фото : пресс-служба Пятого канала Одра из сцен на празднике "Алые паруса" 1 из 2 Одра из сцен на празднике "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала © Фото : пресс-служба Пятого канала Праздник "Алые паруса" 2 из 2 Праздник "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала 1 из 2 Одра из сцен на празднике "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала 2 из 2 Праздник "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала

IOWA начала шоу своим хитом "Падай". Компанию на сцене ей составили цирковые эквилибристы. Вера Брежнева исполнила "Хорошие новости", а выступление Сургановой и оркестра было посвящено оживающим изображениям в новелле Александра Грина "Искатель приключений".

Хедлайнером стала группа "Звери", они исполнили свои хиты разных лет: "Просто такая сильная любовь", "Танцуй", "До скорой встречи".

А в 00:30 под 60 тысяч залпов салюта и песню "Луч солнца золотого" в акваторию Финского залива вошел бриг "Россия" с алыми парусами.

"В этом году новое для нас всё. Мы придумали новую форму праздника, новый сценарий. Это потребовало от нас оригинальных и технических, и творческих решений", — признается режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу "Алые паруса — 2020" Михаил Колпахчиев.

В итоге фантастическую историю о девушке, которая искренне верит в чудеса, показали свежо, романтично и интересно. Помогали смелые музыкальные эксперименты и аранжировки.

Корабль изменил привычный маршрут: водно-пиротехническая часть шоу была не в акватории Невы, а в Финском заливе.

Техническая часть поражала: впервые задействовали мост Западного скоростного диаметра, а длина понтонов, с которых запускали фейерверки, похожие на шары-бутоны, была больше километра. Все это создало атмосферу тайны и чудес.

Когда бриг с алыми парусами разворачивался в акватории, выпускники (да и не только) загадали заветное желание, которое наверняка сбудется.

Из первых уст

"Алые паруса" объединяют всех: школьников, звезд, выпускников прошлых лет.

Для выпускницы Валерии Гавриловой шоу стало уже вторым: она была на "Алых парусах" в девятом классе в 2018 году.

"Это настолько масштабное мероприятие в нашем городе, что, по сути, от того, что ты туда ходил, – быть может, и никакого толка: потому что не видно ни концерта, ни самого корабля", — рассказала она РИА Новости.

В этом году вместе с друзьями они планировали (до пандемии) веселиться всю ночь. Тем не менее Валерия все-же посмотрела на праздник вживую.

"Я ходила с моим молодым человеком, нам удалось попасть на залив, где был хороший вид на корабль и салют. Сказать, что мне понравилось, — ничего не сказать! Атмосфера была романтическая. Очень уютно, никакой толпы, прекрасный вид, чудесный вечер. Вот такие "Алые паруса" мне нравятся, и я ничуть не жалею, что все так получилось", — говорит Валерия.

По словам выпускницы, вместе с классом они еще обязательно соберутся. "Поскольку у нас небольшой класс, то есть возможность провести закрытое мероприятие, поэтому выпускной будет", — уточнила девушка.

А бывшая школьница Татьяна ностальгировала из дома.

"Одиннадцать лет назад я в первый раз попала на "Алые паруса" — как выпускница. И я точно могу сказать, что праздник с каждым годом становился только лучше, красочнее и масштабнее. На этот раз сложилась трудная ситуация, и салют был под вопросом… Но! Он все-таки был", — сообщила в своем инстаграме Татьяна.

Хотя берега залива были закрыты для посещения, она наблюдала за происходящим из окна.

© Фото : пресс-служба Пятого канала Праздник "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала Праздник "Алые паруса"

А журналистка Ирина Форд во время шоу оказалась недалеко от места событий и была поражена их масштабом.

"Мы отправились на набережную Малой Невы. И тут начался салют. Масштабный, красивый — стреляли в районе Финского залива, и с Малой Невы открывался отличный вид… Останавливались машины, люди выбегали на набережную, фотографировали, спрашивали шепотом друг друга: "Давно уже?", любовались. Небо раскрашивалось в разные цвета так, что можно было загадывать уйму желаний", — рассказала она РИА Новости.

Звезды тоже делились впечатлениями. Так, IOWA призналась, что впервые в жизни видела и слышала салют так близко.

© Фото : пресс-служба Пятого канала Фрагмент праздника "Алые паруса" 1 из 2 Фрагмент праздника "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала © Фото : пресс-служба Пятого канала Праздник "Алые паруса" 2 из 2 Праздник "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала 1 из 2 Фрагмент праздника "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала 2 из 2 Праздник "Алые паруса" © Фото : пресс-служба Пятого канала

"Я надеюсь, что хотя бы капелька величия сцены и праздника в целом передалась вам через экраны! В следующем году мы встретимся, как обычно. Будем петь, обниматься и пытаться хоть краем глаза увидеть корабль сквозь толпу", — написала артистка.

В комментариях пользователи соглашались с певицей. Так, alisa_starovoytova призналась: "До слез. И пост, и твое выступление, и твоя Душа!"

А tatyana.dobash добавила: "Я была на "Алых парусах" один раз, в 2006-м. Это крутое мероприятие! В Беларуси, где я живу, жаль, нет ничего подобного".