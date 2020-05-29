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2020-05-29T17:27
https://ria.ru/20200529/1572184438.html
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572184719_0:242:3208:2048_1036x0_80_0_0_e128016d7eeab691e01651aad844f1ac.jpg
РИА Новости

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

15:45 29.05.2020 (обновлено: 17:27 29.05.2020)
11323
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоследний звонок онлайн в московской школе № 2127
Последний звонок онлайн в московской школе № 2127
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Министерство просвещения рекомендовало организовать 27 июня онлайн-выпускные для школьников.
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
Регионы, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести очные прощальные вечера.
"Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ", — добавляется в сообщении пресс-службы ведомства.
Соответствующие рекомендации разошлют во все регионы.
Ранее также сообщалось, что назначена дата всероссийского выпускного в вузах — он состоится в онлайн-режиме 4 июля. А 25 мая для российских школьников удаленно прозвенел последний звонок.
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Последний звонок в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По всей России 25 мая провели масштабную онлайн-акцию "Последний звонок — 2020".

Выпускники на Михайловской набережной в Новосибирске
1 из 12

По всей России 25 мая провели масштабную онлайн-акцию "Последний звонок — 2020".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выпускники в соцсетях получали предсказания о будущей профессии и отправляли открытки одноклассникам и педагогам.

Выпускники на Михайловской набережной в Новосибирске
2 из 12

Выпускники в соцсетях получали предсказания о будущей профессии и отправляли открытки одноклассникам и педагогам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Девиз акции — "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!".

Выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области
3 из 12

Девиз акции — "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!".

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Для старшеклассников организовали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.

Выпускники средней школы фотографируются после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе
4 из 12

Для старшеклассников организовали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Педагоги и учащиеся из разных регионов страны поздравляли выпускников и делились воспоминаниями о школе..

Выпускница средней школы гуляет после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе
5 из 12

Педагоги и учащиеся из разных регионов страны поздравляли выпускников и делились воспоминаниями о школе..

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанк

Старшеклассники отпускают в небо воздушные шары после празднования последнего звонка в Симферополе.

Выпускники средней школы отпускают воздушные шары после празднования последнего звонка в парке Гагарина в Симферополе
6 из 12

Старшеклассники отпускают в небо воздушные шары после празднования последнего звонка в Симферополе.

© РИА Новости / Александр Полегенько
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Каждый выступающий звонил в колокольчик — символ последнего звонка.

Выпускница 11 А класса МАОУ СОШ №33 Яна Юрьева смотрит онлайн - трансляцию последнего звонка у себя дома в Тамбове
7 из 12

Каждый выступающий звонил в колокольчик — символ последнего звонка.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Последний звонок проходит обычно перед самым началом летних каникул.

Выпускники поздравляют учителя истории Светлану Соколову у нее дома в день последнего звонка в селе Миасское Челябинской области
8 из 12

Последний звонок проходит обычно перед самым началом летних каникул.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

Массово его стали отмечать еще в 1970-е годы.

Выпускница в школьной форме в день последнего звонка на улице Интернациональная в Тамбове
9 из 12

Массово его стали отмечать еще в 1970-е годы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Последний звонок ставит точку в многолетней учебе с уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.

Выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области
10 из 12

Последний звонок ставит точку в многолетней учебе с уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Это одновременно самый радостный и грустный школьный праздник.

Выпускницы во время последнего звонка около сельской школы села Миасское Челябинской области
11 из 12

Это одновременно самый радостный и грустный школьный праздник.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выпускницы в Новосибирске.

Выпускницы на лавочке на одной из улиц в Новосибирске
12 из 12

Выпускницы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 12

По всей России 25 мая провели масштабную онлайн-акцию "Последний звонок — 2020".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выпускники в соцсетях получали предсказания о будущей профессии и отправляли открытки одноклассникам и педагогам.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Девиз акции — "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!".

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Для старшеклассников организовали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
5 из 12

Педагоги и учащиеся из разных регионов страны поздравляли выпускников и делились воспоминаниями о школе..

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
6 из 12

Старшеклассники отпускают в небо воздушные шары после празднования последнего звонка в Симферополе.

© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
7 из 12

Каждый выступающий звонил в колокольчик — символ последнего звонка.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
8 из 12

Последний звонок проходит обычно перед самым началом летних каникул.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Массово его стали отмечать еще в 1970-е годы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
10 из 12

Последний звонок ставит точку в многолетней учебе с уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
11 из 12

Это одновременно самый радостный и грустный школьный праздник.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
12 из 12

Выпускницы в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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