Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

По всей России 25 мая провели масштабную онлайн-акцию "Последний звонок — 2020".
По всей России 25 мая провели масштабную онлайн-акцию "Последний звонок — 2020".
Выпускники в соцсетях получали предсказания о будущей профессии и отправляли открытки одноклассникам и педагогам.
Выпускники в соцсетях получали предсказания о будущей профессии и отправляли открытки одноклассникам и педагогам.
Девиз акции — "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!".
Девиз акции — "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!".
Для старшеклассников организовали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.
Для старшеклассников организовали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.
Педагоги и учащиеся из разных регионов страны поздравляли выпускников и делились воспоминаниями о школе..
Педагоги и учащиеся из разных регионов страны поздравляли выпускников и делились воспоминаниями о школе..
Старшеклассники отпускают в небо воздушные шары после празднования последнего звонка в Симферополе.
Старшеклассники отпускают в небо воздушные шары после празднования последнего звонка в Симферополе.
Каждый выступающий звонил в колокольчик — символ последнего звонка.
Каждый выступающий звонил в колокольчик — символ последнего звонка.
Последний звонок проходит обычно перед самым началом летних каникул.
Последний звонок проходит обычно перед самым началом летних каникул.
Массово его стали отмечать еще в 1970-е годы.
Последний звонок ставит точку в многолетней учебе с уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.
Последний звонок ставит точку в многолетней учебе с уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.
Это одновременно самый радостный и грустный школьный праздник.
Это одновременно самый радостный и грустный школьный праздник.
По всей России 25 мая провели масштабную онлайн-акцию "Последний звонок — 2020".
Выпускники в соцсетях получали предсказания о будущей профессии и отправляли открытки одноклассникам и педагогам.
Девиз акции — "Вспомним все лучшее и последним звонком откроем новые горизонты!".
Для старшеклассников организовали флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями и ведущими.
Педагоги и учащиеся из разных регионов страны поздравляли выпускников и делились воспоминаниями о школе..
Старшеклассники отпускают в небо воздушные шары после празднования последнего звонка в Симферополе.
Каждый выступающий звонил в колокольчик — символ последнего звонка.
Последний звонок проходит обычно перед самым началом летних каникул.
Массово его стали отмечать еще в 1970-е годы.
Последний звонок ставит точку в многолетней учебе с уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.
Это одновременно самый радостный и грустный школьный праздник.