Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

Регионы, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, смогут провести очные прощальные вечера.

Ранее также сообщалось, что назначена дата всероссийского выпускного в вузах — он состоится в онлайн-режиме 4 июля. А 25 мая для российских школьников удаленно прозвенел последний звонок.