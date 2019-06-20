Во "ВКонтакте" пройдет онлайн-выпускной для школьников

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Традиционная онлайн-вечеринка "Основной выпускной" пройдет в группе "Ночной контакт". Выпускники со всей страны в третий раз соберутся на площадке социальной сети, чтобы вместе с любимыми артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени.

Прямой эфир "Основного выпускного" начнется в полдень 21 июня. На мероприятии выступят артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.

Гости не только исполнят свои топовые треки, но и примут участие в играх, которые для них подготовили ведущие шоу. Против команды артистов выйдут особо отличившиеся выпускники этого года – спортсмены, начинающие блогеры, победители олимпиад и вокальных конкурсов.