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РИА Новости

Во "ВКонтакте" пройдет онлайн-выпускной для школьников

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпускницы фотографируются на мобильный телефон
Выпускницы фотографируются на мобильный телефон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Традиционная онлайн-вечеринка "Основной выпускной" пройдет в группе "Ночной контакт". Выпускники со всей страны в третий раз соберутся на площадке социальной сети, чтобы вместе с любимыми артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени.
Прямой эфир "Основного выпускного" начнется в полдень 21 июня. На мероприятии выступят артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.
Выпускники празднуют окончание школы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Вчера, 00:46
Российские выпускники отметят окончание школы
Гости не только исполнят свои топовые треки, но и примут участие в играх, которые для них подготовили ведущие шоу. Против команды артистов выйдут особо отличившиеся выпускники этого года – спортсмены, начинающие блогеры, победители олимпиад и вокальных конкурсов.
По традиции программы зрители в прямом эфире выберут мисс и мистера выпускной. Авторы фотографий, набравших наибольшее число лайков, получат iPhoneXS. Все материалы будут собираться под тегом #основнойвыпускнойНК2019. В 2018 году прямую трансляцию мероприятия посмотрели 16,5 миллиона человек.
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Выпускной вечерВКонтактеДима Билан (Виктор Белан)РоссияОбщество
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