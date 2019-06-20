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РИА Новости

Российские выпускники отметят окончание школы

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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВыпускники празднуют окончание школы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Выпускники празднуют окончание школы на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Выпускники празднуют окончание школы на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Красивые яркие наряды, долгожданный аттестат об окончании школы, гулянье и веселье до утра – в России отметят выпускные вечера.
Выпускные традиционно проходят в конце июня после экзаменов, в 2019 году около 650 тысяч человек покидают стены российских школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства просвещения.

Выпускные балы в столицах

Лучшие выпускники года по традиции соберутся в четверг в Государственном Кремлевском дворце в самом сердце столицы, где пройдет вручение всероссийской премии "Выпускник-2019".
"Одна из главных особенностей праздника – его масштаб. На выпускной бал в Государственный Кремлевский дворец съезжаются ребята не только из Москвы и Подмосковья, но и из многих регионов нашей страны, что делает торжественный вечер действительно всероссийским", - говорится на официальном сайте площадки.
Школьный выпускной вечер
18 июня, 03:38
Эксперты рассказали о ценах на выпускной наряд для юношей и девушек
Еще праздновать выпускной в Москве будут в Парке Горького. В этом году для участия в празднике там зарегистрировались свыше 22 тысяч школьников, это рекорд последних семи лет.
Всего в 2019 году из московских школ выпускаются 55,3 тысячи одиннадцатиклассников.
В северной столице России пройдет один из самых больших и ярких праздников страны – "Алые паруса", который отметят в этом году в ночь на 24 июня, рассказали в пресс-службе администрации города. Предполагается, что участие в нем примут 33 тысячи питерских школьников, а также более 1,5 миллионов горожан и гостей Петербурга.
Как рассказывал вице-губернатор Владимир Кириллов, на торжество приедут выпускники школ из 16 регионов.

Тренды на выпускные наряды

Многие выпускники задаются вопросом: в чем пойти на один из главных праздников жизни? Дизайнеры, опрошенные РИА Новости, рассказали, что в 2019 году школьники чаще выбирают удобные платья и кроссовки, а не бальные наряды и каблуки.
Если говорить о ценах на наряды, то, по результатам исследования сервиса Superjob, костюмы для мальчиков в среднем обойдутся на 500 рублей дороже, чем для девушек – около 16 тысяч для ребят и 15,5 тысячи для девочек.
В свою очередь в пресс-службе сервиса объявлений "Юла" сообщили РИА Новости, что выпускное платье для российских девушек в среднем обойдется в 4 тысячи рублей.
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).
Последний звонок в школе
16 июня, 03:35
Эксперты оценили, во сколько в среднем школьнику обойдется выпускной банкет
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж11:08
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