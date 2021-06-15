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Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера - РИА Новости, 15.06.2021
Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:34
2021-06-15T17:42
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
москва
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее сообщалось, что выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности. Власти в Москве информировали, что общегородской выпускной в Парке Горького отменен из-за эпидемиологической ситуации, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, россия, сергей кравцов, общество
Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:34 15.06.2021 (обновлено: 17:42 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШкольный выпускной вечер
Школьный выпускной вечер - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Выпускные вечера пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Решение окончательное принимают на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как ранее последние звонки, в очном режиме.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
министр просвещения России
Ранее сообщалось, что выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности. Власти в Москве информировали, что общегородской выпускной в Парке Горького отменен из-за эпидемиологической ситуации, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах.
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