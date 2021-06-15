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Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера

Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера - РИА Новости, 15.06.2021

Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера

Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:34

2021-06-15T17:34

2021-06-15T17:42

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее сообщалось, что выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности. Власти в Москве информировали, что общегородской выпускной в Парке Горького отменен из-за эпидемиологической ситуации, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах.

https://ria.ru/20210615/vyplaty-1737078507.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, россия, сергей кравцов, общество