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Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера - РИА Новости, 15.06.2021
Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:34
2021-06-15T17:34
2021-06-15T17:42
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выпускные вечера в российских школах пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее сообщалось, что выпускные в школах Подмосковья пройдут в традиционном очном формате на свежем воздухе или отдельно для каждого класса, родители смогут присутствовать при условии соблюдения мер безопасности. Власти в Москве информировали, что общегородской выпускной в Парке Горького отменен из-за эпидемиологической ситуации, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), москва, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, россия, сергей кравцов, общество
Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:34 15.06.2021 (обновлено: 17:42 15.06.2021)
Выпускные вечера пройдут очно в тех регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация