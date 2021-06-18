https://ria.ru/20210618/vypusknoy-1737545604.html

Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце

Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце - РИА Новости, 18.06.2021

Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце

Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидобстановки в Москве, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:34

2021-06-18T12:34

2021-06-18T14:10

социальный навигатор

сн_образование

государственный кремлевский дворец

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155577/90/1555779067_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_a635dbf34c8bbd3029c7e7ea9c4c6c96.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидобстановки в Москве, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ"."Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве", - говорится в сообщении. Родителям выпускников вернут деньги за билеты на Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце, который был отменен из-за ухудшения эпидобстановки, сообщила пресс-служба дворца."Сейчас с представителями школ, которые приобретали централизованно билеты на свои классы, с ними сейчас уже связываются работники наших билетных касс и оговаривают порядок возврата денежных средств, чтобы не было лишнего массового скопления людей. Со всеми индивидуально это будет решено", - рассказали в пресс-службе Кремлевского дворца.В пресс-службе отметили, что возмещена будет полная стоимость билета. "Сколько человек заплатил, столько он обратно сейчас и получит", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/urengoy-1737421694.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737519864.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, государственный кремлевский дворец, москва, общество