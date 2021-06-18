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Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце
Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце - РИА Новости, 18.06.2021
Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидобстановки в Москве, сообщается в Telegram-канале министерства... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:34
2021-06-18T12:34
2021-06-18T14:10
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидобстановки в Москве, сообщается в Telegram-канале министерства просвещения "Большая перемена РФ"."Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве", - говорится в сообщении. Родителям выпускников вернут деньги за билеты на Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце, который был отменен из-за ухудшения эпидобстановки, сообщила пресс-служба дворца."Сейчас с представителями школ, которые приобретали централизованно билеты на свои классы, с ними сейчас уже связываются работники наших билетных касс и оговаривают порядок возврата денежных средств, чтобы не было лишнего массового скопления людей. Со всеми индивидуально это будет решено", - рассказали в пресс-службе Кремлевского дворца.В пресс-службе отметили, что возмещена будет полная стоимость билета. "Сколько человек заплатил, столько он обратно сейчас и получит", - сказал собеседник агентства.
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социальный навигатор, сн_образование, государственный кремлевский дворец, москва, общество
Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце
12:34 18.06.2021 (обновлено: 14:10 18.06.2021)
Минпросвещения отменило всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце
отменен из-за ухудшения эпидобстановки в Москве
, сообщается в Telegram-канале
министерства просвещения "Большая перемена РФ".
"Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Москве", - говорится в сообщении.
Родителям выпускников вернут деньги за билеты на Всероссийский выпускной бал в Кремлевском дворце, который был отменен из-за ухудшения эпидобстановки, сообщила пресс-служба дворца.
"Сейчас с представителями школ, которые приобретали централизованно билеты на свои классы, с ними сейчас уже связываются работники наших билетных касс и оговаривают порядок возврата денежных средств, чтобы не было лишнего массового скопления людей. Со всеми индивидуально это будет решено", - рассказали в пресс-службе Кремлевского дворца.
В пресс-службе отметили, что возмещена будет полная стоимость билета. "Сколько человек заплатил, столько он обратно сейчас и получит", - сказал собеседник агентства.