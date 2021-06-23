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Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн - РИА Новости, 23.06.2021
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате, сообщает на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.06.2021
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате, сообщает на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте"."Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня", - говорится в сообщении.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, образование - общество, общество
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн
10:27 23.06.2021 (обновлено: 10:52 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыпускники российских школ на празднике выпускников "Московский выпускной" в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Выпускники российских школ на празднике выпускников Московский выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате, сообщает на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте".
"Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня", - говорится в сообщении.
 
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