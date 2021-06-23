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Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн - РИА Новости, 23.06.2021
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате, сообщает на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:27
2021-06-23T10:27
2021-06-23T10:52
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в онлайн-формате, сообщает на странице Минпросвещения в социальной сети "ВКонтакте"."Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной – 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня", - говорится в сообщении.
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Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн
10:27 23.06.2021 (обновлено: 10:52 23.06.2021)
Всероссийский выпускной для школьников пройдет 25 июня в формате онлайн