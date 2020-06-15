Праздник "Алые паруса" в Петербурге пройдет в формате телетрансляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдет 27 июня в формате телетрансляции, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"27 июня состоится Всероссийский "Выпускной вечер" для школьников страны. Его финальной частью станет праздник "Алые паруса", который в этом году пройдет в телевизионном формате. Прямую трансляцию концертной программы проведет 5-й канал. А кульминацию праздника с водным шоу и проходом брига "Россия" по акватории Финского залива будут транслировать также и все центральные телеканалы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что традиционный праздник выпускников "Алые паруса" в этом году будет перенесен с улиц Петербурга в телевизионный формат для обеспечения эпидемиологической безопасности жителей города.
"Изменит свой привычный маршрут и бриг "Россия" с алыми парусами. В этом году кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть - пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. За проходом брига "Россия" и фейерверком смогут наблюдать не только жители северной столицы, но и все россияне", - отмечается в сообщении.
Телезрители смогут увидеть концертную программу. Среди участников концерта будут: Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, IOWA и другие. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер Василий Бархатов. Ведущими "Алых парусов" по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве корабль под алыми парусами, ставший впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.