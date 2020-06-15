Праздник "Алые паруса" в Петербурге пройдет в формате телетрансляции

"Изменит свой привычный маршрут и бриг "Россия" с алыми парусами. В этом году кульминация праздника - его водно-пиротехническая часть - пройдет не в акватории Невы, а в Финском заливе. За проходом брига "Россия" и фейерверком смогут наблюдать не только жители северной столицы, но и все россияне", - отмечается в сообщении.