Минпросвещения: 12 регионов проведут выпускные у школьников очно

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сейчас 12 регионов России решили провести выпускные у школьников очно, 57 выбрали онлайн-формат, остальные предпочли смешанную форму, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
"В рамках проведенной работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов Российской Федерации будут проводить, либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть регионов определили даты, в том числе на август месяц. 15 регионов, которые определил очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, а в части - в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме", - заявил Глушко на совещании с координатором партпроекта ЕР "Новая школа", депутатом ГД Аленой Аршиновой.
Глушко отметил, что при выборе формата проведения выпускного главное - ориентироваться на защиту здоровья выпускников и родителей.
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15 июня, 21:36АкцентыВыпускной посмотрите по телевизору. "Алые паруса" тоже поплывут онлайнШкольникам в этом году пришлось и сладко, и горько. Ни экзаменов, ни торжественных вечеров. И даже единственное в мире праздничное шоу, посвященное выпускникам, "Алые паруса" проведут в формате телетрансляции.