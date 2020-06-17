Минпросвещения: 12 регионов проведут выпускные у школьников очно

"В рамках проведенной работы мы понимаем на сегодняшний день, что 12 регионов Российской Федерации будут проводить, либо даже уже провели выпускные вечера в очном формате. Часть регионов их начали проводить, часть регионов определили даты, в том числе на август месяц. 15 регионов, которые определил очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, а в части - в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию. 57 регионов, которые определили, что будут проводить выпускные вечера только в онлайн-режиме", - заявил Глушко на совещании с координатором партпроекта ЕР "Новая школа", депутатом ГД Аленой Аршиновой.