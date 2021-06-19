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ЧП на объектах с пиротехникой в России
ЧП на объектах с пиротехникой в России - РИА Новости, 19.06.2021
ЧП на объектах с пиротехникой в России
В субботу в Москве в районе Лужников начался крупный пожар склада пиротехники. По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Лужнецкой набережной... РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T21:37
2021-06-19T21:37
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
воронеж
чита
справки
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В субботу в Москве в районе Лужников начался крупный пожар склада пиротехники. По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Лужнецкой набережной поступило в 17:36. По словам очевидцев, на месте ЧП раздавались громкие хлопки, среди дыма были видны проблески салютов.Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.202128 января на территории Пермского порохового завода произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 08.30 (06.30 мск), в 09.22 (07.22 мск) пожар был ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники. В результате пожара пострадали четыре человека.2020В ночь на 14 декабря в Новосибирске сгорел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших не было.6 декабря около 6.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен наивысший номер сложности. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер. В 16.06 мск открытое горение было ликвидировано. В тушении огня участвовали 446 человек и 134 единицы техники.6 октября в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание в двух складских помещениях с пиротехникой и макулатурой. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано спустя около 30 минут.201825 декабря вечером в ЗАТО город Заречный Пензенской области на складе магазина пиротехники начался пожар. В момент возгорания в подвальном помещении находились двое молодых людей и девушка. Один из них устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, когда те начали разрываться. Из-за сильного задымления его товарищам пришлось покинуть помещение. В результате пожара погиб 21-летний мужчина.21 декабря возник пожар в одноэтажном металлическом ангаре в Санкт-Петербурге, где находился мебельный склад и хранилась пиротехническая продукция. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Пострадавших нет. До ближайших домов было более километра, эвакуация жильцов не проводилась.19 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В результате происшествия пять человек погибли, пострадали десять взрослых и один ребенок. При взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание было повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивала водой населенный пункт Малые Колпаны. Частичные повреждения кровель и остекления получили 15 частных жилых и один многоквартирный жилой дом.201722 ноября произошел пожар на территории Казанского порохового завода, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован. Его последствия не отразились на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении.20169 ноября на складе компании "Домино" в Благовещенске Амурской области произошел пожар с детонацией пиротехники. Во время тушения пожара перевернулась спецтехника, пострадали трое сотрудников МЧС, всего в тушении были задействованы 134 человека и 38 единиц техники.30 апреля в Ижевске загорелся склад с пиротехникой. Пожар в помещении склада пиротехники был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших не было.16 марта случился пожар на складе фейерверков в Уфе. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлеклись 20 единиц техники и 68 человек. Пострадавших не было.201523 апреля взорвался несанкционированный склад пиротехники, организованный в Орле местным бизнесменом у себя в гараже. В результате происшествия погибли два человека, 23 получили травмы, из них 12 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были четверо детей.20132 июня в Новокузнецке произошел пожар на складе с пиротехникой. В результате пожара были повреждены бетонные конструкции склада. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.29 апреля в Екатеринбурге при проведении такелажных работ на одном из складов отдельной мотострелковой бригады произошло несанкционированное срабатывание вышибного заряда фейерверочного изделия, что вызвало задымление хранилища. В результате ЧП пострадал один сотрудник склада.201219 декабря произошел пожар в магазине-складе пиротехники в Саратове. Возгорание произошло днем на первом этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Четыре человека погибли, трое пострадали.23 апреля в Чите произошли взрывы, и возник пожар на складах с пиротехникой. Из-за угрозы дальнейших взрывов были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате ЧП один человек пострадал.2010В ночь на 7 августа 2010 года склады пиротехники загорелись в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.23 июня в Сергиевом Посаде Московской области на заводе, где производится пиротехника, при проведении опытных испытаний пиротехнических смесей произошло возгорание. Пострадали два человека.200923 сентября в Воронеже на складе пиротехники прогремел взрыв. Было полностью разрушено одноэтажное здание склада, площадь которого составляла 1,5 тысячи квадратных метров, от него осталась только воронка. Взрывной волной были выбиты стекла в трех жилых домах, расположенных недалеко от места ЧП. Был разрушен забор между складом и расположенной рядом воинской частью, взрывом разбросало железобетонные конструкции в радиусе 200 метров. Повреждения, в том числе серьезные, получили около десяти машин во дворах жилых домов и на территории воинской части. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара один человек погиб, более 50 пострадали.26 февраля на Дмитровском шоссе в Подмосковье загорелась пристройка к магазину - металлический ангар, где складировалась пиротехника. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Никто не пострадал.200817 мая в Великом Новгороде сгорел склад пиротехники. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, некоторые из стен здания обрушились. Один человек погиб, еще один пострадал.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, воронеж, чита, справки, происшествия
ЧП на объектах с пиротехникой в России
21:37 19.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСклад пиротехники горит в Москве
Склад пиротехники горит в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧП на объектах с пиротехникой в России

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В субботу в Москве в районе Лужников начался крупный пожар склада пиротехники. По данным столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Лужнецкой набережной поступило в 17:36. По словам очевидцев, на месте ЧП раздавались громкие хлопки, среди дыма были видны проблески салютов.
Пожар был локализован на площади 500 квадратных метров.
2021
28 января на территории Пермского порохового завода произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 08.30 (06.30 мск), в 09.22 (07.22 мск) пожар был ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 69 человек и 16 единиц техники. В результате пожара пострадали четыре человека.
2020
В ночь на 14 декабря в Новосибирске сгорел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших не было.
6 декабря около 6.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара сначала составляла 1,5 тысячи квадратных метров, затем увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Пожару был присвоен наивысший номер сложности. Тушение осложняли плотная застройка, низкая температура воздуха и сильный ветер. В 16.06 мск открытое горение было ликвидировано. В тушении огня участвовали 446 человек и 134 единицы техники.
6 октября в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание в двух складских помещениях с пиротехникой и макулатурой. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано спустя около 30 минут.
2018
25 декабря вечером в ЗАТО город Заречный Пензенской области на складе магазина пиротехники начался пожар. В момент возгорания в подвальном помещении находились двое молодых людей и девушка. Один из них устанавливал электровоспламенители на пиротехнические изделия, когда те начали разрываться. Из-за сильного задымления его товарищам пришлось покинуть помещение. В результате пожара погиб 21-летний мужчина.
21 декабря возник пожар в одноэтажном металлическом ангаре в Санкт-Петербурге, где находился мебельный склад и хранилась пиротехническая продукция. Его площадь составляла 300 квадратных метров. Пострадавших нет. До ближайших домов было более километра, эвакуация жильцов не проводилась.
19 октября в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. В результате происшествия пять человек погибли, пострадали десять взрослых и один ребенок. При взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание было повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивала водой населенный пункт Малые Колпаны. Частичные повреждения кровель и остекления получили 15 частных жилых и один многоквартирный жилой дом.
2017
22 ноября произошел пожар на территории Казанского порохового завода, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован. Его последствия не отразились на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении.
2016
9 ноября на складе компании "Домино" в Благовещенске Амурской области произошел пожар с детонацией пиротехники. Во время тушения пожара перевернулась спецтехника, пострадали трое сотрудников МЧС, всего в тушении были задействованы 134 человека и 38 единиц техники.
30 апреля в Ижевске загорелся склад с пиротехникой. Пожар в помещении склада пиротехники был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших не было.
16 марта случился пожар на складе фейерверков в Уфе. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлеклись 20 единиц техники и 68 человек. Пострадавших не было.
2015
23 апреля взорвался несанкционированный склад пиротехники, организованный в Орле местным бизнесменом у себя в гараже. В результате происшествия погибли два человека, 23 получили травмы, из них 12 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были четверо детей.
2013
2 июня в Новокузнецке произошел пожар на складе с пиротехникой. В результате пожара были повреждены бетонные конструкции склада. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.
29 апреля в Екатеринбурге при проведении такелажных работ на одном из складов отдельной мотострелковой бригады произошло несанкционированное срабатывание вышибного заряда фейерверочного изделия, что вызвало задымление хранилища. В результате ЧП пострадал один сотрудник склада.
2012
19 декабря произошел пожар в магазине-складе пиротехники в Саратове. Возгорание произошло днем на первом этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Четыре человека погибли, трое пострадали.
23 апреля в Чите произошли взрывы, и возник пожар на складах с пиротехникой. Из-за угрозы дальнейших взрывов были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате ЧП один человек пострадал.
2010
В ночь на 7 августа 2010 года склады пиротехники загорелись в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.
23 июня в Сергиевом Посаде Московской области на заводе, где производится пиротехника, при проведении опытных испытаний пиротехнических смесей произошло возгорание. Пострадали два человека.
2009
23 сентября в Воронеже на складе пиротехники прогремел взрыв. Было полностью разрушено одноэтажное здание склада, площадь которого составляла 1,5 тысячи квадратных метров, от него осталась только воронка. Взрывной волной были выбиты стекла в трех жилых домах, расположенных недалеко от места ЧП. Был разрушен забор между складом и расположенной рядом воинской частью, взрывом разбросало железобетонные конструкции в радиусе 200 метров. Повреждения, в том числе серьезные, получили около десяти машин во дворах жилых домов и на территории воинской части. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара один человек погиб, более 50 пострадали.
26 февраля на Дмитровском шоссе в Подмосковье загорелась пристройка к магазину - металлический ангар, где складировалась пиротехника. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Никто не пострадал.
2008
17 мая в Великом Новгороде сгорел склад пиротехники. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, некоторые из стен здания обрушились. Один человек погиб, еще один пострадал.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьВоронежЧитаСправкиПроисшествия
 
 
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