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В районе Лужников увеличилась площадь пожара
В районе Лужников увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 19.06.2021
В районе Лужников увеличилась площадь пожара
Площадь пожара на складе пиротехники на Лужниковской набережной в центре Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T18:43
2021-06-19T18:43
2021-06-19T19:05
пожар в районе лужников
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Площадь пожара на складе пиротехники на Лужниковской набережной в центре Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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пожар в районе лужников, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
В районе Лужников увеличилась площадь пожара
18:43 19.06.2021 (обновлено: 19:05 19.06.2021)
Площадь пожара на складе пиротехники в центре Москвы увеличилась до 500 "квадратов"