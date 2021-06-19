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В районе Лужников увеличилась площадь пожара

В районе Лужников увеличилась площадь пожара - РИА Новости, 19.06.2021

В районе Лужников увеличилась площадь пожара

Площадь пожара на складе пиротехники на Лужниковской набережной в центре Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T18:43

2021-06-19T18:43

2021-06-19T19:05

пожар в районе лужников

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Площадь пожара на складе пиротехники на Лужниковской набережной в центре Москвы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в районе лужников, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия