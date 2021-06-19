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В районе Лужников произошел крупный пожар
В районе Лужников произошел крупный пожар - РИА Новости, 19.06.2021
В районе Лужников произошел крупный пожар
Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T17:57
2021-06-19T17:57
2021-06-19T22:38
пожар в районе лужников
лужники
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий. За два километра были слышны громкие хлопки, в небо поднимался черный дым с проблесками салютов.По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4 поступило в 17:36. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате ЧП одного пожарного увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с отравлением угарным газом. Еще один человек обратился к врачам, его осмотрели и отпустили. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, огонь локализовали.К тушению привлекли пожарный катер и три вертолета. В столичной ГИБДД сообщили об ограничении движения на Лужнецкой набережной, чтобы могла проехать спецтехника. Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на складе пиротехники в Лужниках
Крупный пожар произошел в районе Лужников, предположительно на складе пиротехники, слышны громкие хлопки, передает корреспондент РИА Новости
2021-06-19T17:57
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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пожар в районе лужников, лужники , москва, видео, происшествия
В районе Лужников произошел крупный пожар
17:57 19.06.2021 (обновлено: 22:38 19.06.2021)
В районе Лужников произошел крупный пожар
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий.
За два километра были слышны громкие хлопки, в небо поднимался черный дым с проблесками салютов.
По данным столичного главка МЧС
, сообщение о возгорании по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4 поступило в 17:36.
Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате ЧП одного пожарного увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с отравлением угарным газом. Еще один человек обратился к врачам, его осмотрели и отпустили. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, огонь локализовали.
"Количество пиротехники сейчас уточняется, взрывов прогремело более 100", — добавил собеседник агентства.
К тушению привлекли пожарный катер и три вертолета.
В столичной ГИБДД сообщили об ограничении движения на Лужнецкой набережной, чтобы могла проехать спецтехника.
"На место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы. На данном участке вводится ограничение движения транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении", — говорится в Twitter автоинспекции.
Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара.