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В районе Лужников произошел крупный пожар

В районе Лужников произошел крупный пожар - РИА Новости, 19.06.2021

В районе Лужников произошел крупный пожар

Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T17:57

2021-06-19T17:57

2021-06-19T22:38

пожар в районе лужников

лужники

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, передал корреспондент РИА Новости с места событий. За два километра были слышны громкие хлопки, в небо поднимался черный дым с проблесками салютов.По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании по адресу Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4 поступило в 17:36. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что в результате ЧП одного пожарного увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с отравлением угарным газом. Еще один человек обратился к врачам, его осмотрели и отпустили. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, огонь локализовали.К тушению привлекли пожарный катер и три вертолета. В столичной ГИБДД сообщили об ограничении движения на Лужнецкой набережной, чтобы могла проехать спецтехника. Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пожар на складе пиротехники в Лужниках Крупный пожар произошел в районе Лужников, предположительно на складе пиротехники, слышны громкие хлопки, передает корреспондент РИА Новости 2021-06-19T17:57 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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