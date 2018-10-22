Взрыв пиротехники на заводе в Гатчине повредил 16 домов

Взрыв на заводе пиротехники под Петербургом (36)

ожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

ожарно-спасательные подразделения МЧС РФ на заводе пиротехники Авангард в Гатчине Ленинградской области, где произошел взрыв. 19 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пятнадцать частных жилых домов и один многоквартирный жилой дом получили повреждения при взрыве пиротехники на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области, сообщает МЧС России.

"По результатам работы оценочной комиссии и обращений граждан выявлены частичные повреждения кровель и остекления 15 частных жилых и одного многоквартирного жилого дома", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, при взрыве одноэтажное производственное здание обрушилось, а смежное четырехэтажное административное здание повреждено на общей площади 1,75 тысячи квадратных метров. Взрывом также повреждена электроподстанция, питающая насосную станцию, которая обеспечивает водой населенный пункт Малые Колпаны.

"Специалистами главного управления МЧС по Санкт-Петербургу с мобильным диагностическим комплексом "Стрела-П" проведена детальная оценка пригодности административного здания к дальнейшей эксплуатации, по результатам которой состояние здания оценено как ограниченно работоспособное", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что с места чрезвычайной ситуации вывезено более 1,4 тысячи кубических метров обломков конструкций.