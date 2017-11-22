Стали известны новые подробности возгорания на пороховом заводе в Казани

КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Пожар, произошедший в среду утром на Казанском пороховом заводе, не отразился на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении, сообщил РИА Новости представитель завода.

Как сообщало управление МЧС России по Татарстану, в среду утром на территории Казанского порохового завода произошел пожар. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован около 7 утра, угрозы для населения Казани нет.

"Возгорание произошло в нерабочем пустом помещении. На деятельности цеха и завода оно никак не отразилось. Работаем в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что причины возгорания в настоящее время выясняются.

Казанский государственный казенный пороховой завод — старейший в современной России пороховой завод, выпускает порох с 1788 года. В настоящее время завод является многопрофильным предприятием, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы.

На протяжении многих лет завод удерживает статус единственного в стране изготовителя зарядов к системам ближнего боя, а также головного отечественного предприятия по изготовлению более 100 наименований пироксилиновых порохов. Помимо гособоронзаказа, предприятие выполняет поставочные договоры, а также контракты, заключенные с ОАО "Рособоронэкспорт". На заводе функционирует одна из старейших химических лабораторий отрасли.