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В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
Киоск по продаже пиротехники сгорел в ночь на понедельник на улице Большой в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:19
2020-12-14T07:19
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Киоск по продаже пиротехники сгорел в ночь на понедельник на улице Большой в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Ранее в социальных сетях появилось видео с горящим одиночно стоящим киоском, из которого во все стороны разлетаются фейерверки."Сообщение поступило в 02:13 (22:13 мск воскресенья). По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади 8 квадратных метров", - говорится в сообщении.В главке добавили, что пожарные почти час ликвидировали последствия возгорания. Причина пожара устанавливается.
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой

07:19 14.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Киоск по продаже пиротехники сгорел в ночь на понедельник на улице Большой в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
Ранее в социальных сетях появилось видео с горящим одиночно стоящим киоском, из которого во все стороны разлетаются фейерверки.
"Сообщение поступило в 02:13 (22:13 мск воскресенья). По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади 8 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что пожарные почти час ликвидировали последствия возгорания. Причина пожара устанавливается.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
06:57
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