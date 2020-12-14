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В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
В Новосибирске сгорел киоск с пиротехникой
Киоск по продаже пиротехники сгорел в ночь на понедельник на улице Большой в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T07:19
2020-12-14T07:19
2020-12-14T07:19
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Киоск по продаже пиротехники сгорел в ночь на понедельник на улице Большой в Новосибирске, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.Ранее в социальных сетях появилось видео с горящим одиночно стоящим киоском, из которого во все стороны разлетаются фейерверки."Сообщение поступило в 02:13 (22:13 мск воскресенья). По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений горел киоск по продаже пиротехники. В течение девяти минут было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет. В результате происшествия огнем поврежден киоск на площади 8 квадратных метров", - говорится в сообщении.В главке добавили, что пожарные почти час ликвидировали последствия возгорания. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20201214/pozhar-1589051002.html
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новосибирск, происшествия