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Пожары в исторических зданиях в России в 2004-2021 годах

Пожары в исторических зданиях в России в 2004-2021 годах - РИА Новости, 18.05.2021

Пожары в исторических зданиях в России в 2004-2021 годах

В Санкт-Петербурге произошел пожар в доходном доме Басевича 1912 года постройки по адресу Большая Пушкарская, дом 7. Площадь пожара уточняется. Сведения о... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T23:12

2021-05-18T23:12

2021-05-18T23:12

россия

архнадзор

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Санкт-Петербурге произошел пожар в доходном доме Басевича 1912 года постройки по адресу Большая Пушкарская, дом 7. Площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших не поступали. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.Ниже приводится справка о пожарах в исторических зданиях в России в 2004-2021 годахВ ночь на 18 мая 2021 года в Хабаровске на улице Шевчука сгорело здание бывшего Дома культуры РЭБ флота. Пожарные ликвидировали возгорание только к утру.Строение было ветхим, внутри стояли деревянные перекрытия, поэтому пламя быстро распространялось по конструкциям. Информации о пострадавших не поступало.Здание бывшего дома культуры РЭБ флота находилось в оперативном управлении Хабаровского государственного института культуры, было в аварийном состоянии и требовало капитального ремонта. Зимой 2021 года оно было выставлено на продажу. Начальная цена торгов составляла около 29 миллионов рублей.12 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в историческом здании фабрики "Невская мануфактура" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.Здание было построено в 1841 году английским купцом Джеймсом Торнтоном, в советское время она называлась "Красный ткач", с 1992 года – "Невская мануфактура". Фабрика частично работала по профилю, большую часть площадей завод сдавал в аренду. К тушению пожара был привлечен вертолет Ка-32.СК считает, что гендиректор АО "Невская мануфактура" с марта 2019 года по февраль 2021 года, в собственности которого находился объект культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в отношении которого комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры были утверждены охранные обязательства собственника объекта культурного наследия, не исполнил утвержденные обязательства по его охране, а также игнорировал неоднократные предписания ГУМЧС по Санкт-Петербургу об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.2 апреля 2021 года в историческом здании кардиоцентра Благовещенска произошел крупный пожар, горела кровля, огонь охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. Двухэтажное здание кардиоцентра было построено в 1908 году. В результате в здании была повреждена крыша, в связи с чем было принято решение о проведении экстренных работ по его консервации, а также о подготовке проектной документации о комплексной реконструкции.В ночь на 23 ноября 2020 года в центре Ростова-на-Дону произошел пожар в доходном доме. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, памятником архитектуры начала ХХ века в стиле модерн "Доходный дом Сариевых" (второе название "Доходный дом Емельянова"). Во время пожара произошло обрушение конструктивных элементов здания. Как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, огонь возник на четвертом этаже здания, была угроза распространения огня на соседние постройки. Спасатели экстренно эвакуировали из опасной зоны 59 человек, включая четверых детей. Пострадавших нет.25 июня 2020 года в Нижнем Новгороде произошел пожар на втором этаже находившегося на реставрации Литературного музея А.М. Горького, который расположен в бывшем купеческом доме в центральной исторической части города. Спустя два часа после сообщения о возгорании пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, еще через час ликвидировано открытое горение. Экспонаты Литературного музея не пострадали, так как музей с конца 2019 года был закрыт на реставрацию, а почти вся его коллекция перевезена во временное хранилище. На момент пожара на первом этаже и в подвале здания находились крупногабаритная мебель и несколько картин. Пожарные смогли спасти почти все предметы, которые можно было вынести из здания, в том числе люстры. Огонь нанес ущерб помещениям на втором этаже, больше всего пострадал каминный зал.В ночь с 16 на 17 мая 2020 года в Новой Ладоге Ленинградской области сгорели два исторических здания. Одним из них являлся включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия – "Жилой дом П.В. Шабанина XIX века". Петр Шабанин известен как новоладожский купец, который занимался рыбной торговлей. У торговца были еще два деревянных двухэтажных дома на набережной, они утрачены в 1990-х годах. Пожар уничтожил здание полностью.Другой загоревшийся дом был включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия, – "Зданием казармы для рабочих Комплекса зданий бывшего казенного винного склада конца XIX-начала XX вв.". В результате пожара помещение получило повреждения, которые привели к его уничтожению. Кроме того, в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия.10 апреля 2019 года в городе Немане Калининградской области возник пожар в памятнике архитектуры "Ансамбль усадьбы "Альтхоф-Рагнит" середины XIX века. Пожар потушили за пять часов. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.Усадьба "Альтхоф Рагнит" была построена в 1860 году семейством баронов фон Мак, которые занимались разведением лошадей тракененской породы. Вокруг усадьбы был разбит дендрологический парк с редкими видами деревьев, привезенных с разных континентов. После окончания Второй мировой войны в одном из зданий усадьбы располагался совхоз.В 1990-е годы, с ликвидацией совхоза, комплекс зданий усадьбы Альтхоф Рагнит начал приходить в запустение. В мае 2019 года полицейские задержали подозреваемого в поджоге. В декабре 2019 года по совокупности преступлений он был приговорен к 9,5 годам колонии.10 августа 2018 года в карельской Кондопоге сгорела церковь Успения пресвятой Богородицы. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Являлось памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов Прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. В пожаре полностью сгорел подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас, кроме одной иконы, находящейся на реставрации, и роспись. Всего было уничтожено 95% объекта. За поджог церкви был осужден и отправлен на принудительное лечение 15-летний подросток.12 апреля 2017 года в центре Казани горели сразу два исторических памятника республиканского значения XIX века – здание фабрично-торгового товарищества "Братья Крестовниковы", владевшему в городе стеариново-химическим и мыловаренным заводом, и дом супруги татарского богослова Шигабутдина Марджани. Оба объекта не использовались. Площадь пожара в здании фабрично-торгового товарищества "Братья Крестовниковы" составила 600 квадратных метров. Кирпичное двухэтажное здание выгорело наполовину – весь второй этаж. Пожар во втором доме потушили за час. В здании, первый этаж которого сложен из кирпича, а второй – деревянный, выгорело всего 40 квадратных метров, но для такой постройки этого достаточно, чтобы привести ее в негодность.В ночь на 21 июня 2016 года в Москве сгорело одно из зданий Трехгорного (Бадаевского) пивоваренного завода. Трехгорный пивоваренный завод был основан в 1895 году и проработал до 2006 года. Комплекс завода построен по проекту известного российского и советского архитектора Романа Клейна. Часть зданий завода имеет охранный статус как объекты культурного наследия. Площадь пожара составила порядка 5,5 тысяч квадратных метров. Пожару была присвоена третья категория сложности. Здание сильно пострадало и частично обрушилось.6 мая 2016 года в Санкт-Петербурге загорелся Конногвардейский манеж у Исаакиевского собора. По данным МЧС, в здании загорелись деревянные конструкции на чердаке. Огнем было охвачено около 400 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Здание Конногвардейского манежа, где размещается Центральный выставочный зал, построено в 1807 году по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Оно является объектом культурного наследия. На момент пожара находилось на реконструкции. При тушении пожара частично был сбит штукатурный венчающий карниз торцевого фронтона. Пострадало также современное металлическое покрытие кровли и деревянные конструкции. В конце июня 2016 года выставочный зал "Манеж" был открыт после капитального ремонта.В ночь на 16 марта 2015 года в Москве произошел пожар в архитектурном ансамбле Новодевичьего монастыря, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Возгорание началось на строительных лесах вокруг колокольни, которая находилась на реконструкции. Огонь из-за ветра распространялся по внешней стороне здания, но не проник внутрь. К тушению огня были привлечены десятки единиц техники и около сотни человек. Спустя несколько часов пожар был локализован на площади в 300 квадратных метров. Установить точную причину пожара не удалось, так как элементы электрооборудования и строительных лесов, были сильно разрушены. Вероятными причинами назывались аварийный режим работы электрооборудования и попадание на строительные леса китайского фонарика.Вечером 24 ноября 2014 года в Москве начался пожар в главном доме ансамбля городской усадьбы Карла Мейера 1894 года постройки, расположенное в переулке Чернышевского. Здание также известно зрителям по первым кадрам комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман". В течение часа возгорание удалось потушить. В результате пожара никто не пострадал, так как здание было закрыто на реставрацию, но кровля и старинные деревянные перекрытия практически полностью обрушились.5 августа 2014 года в Москве произошел пожар в двухэтажном здании усадьбы Нарышкиных, построенной в XVIII веке. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Изначально загорелась крыша здания, потом огонь перекинулся на второй этаж. С пожаром боролись 16 пожарных расчетов. Пострадавших не было.3 ноября 2013 года в Москве произошел крупный пожар в историческом здании театра "Школа современной пьесы" на Трубной площади. Здание театра было построено в 1816 году.Пожар вспыхнул на сцене театра, распространился на другие помещения и сильно повредил угловой корпус строения 1, вестибюль со стороны Неглинной улицы, парадную лестницу главного входа со стороны Петровского бульвара, двусветный зал, зал "Зимний сад" на третьем этаже и служебные помещения. Сгорели деревянные балки перекрытий и двери, обрушился лепной декор. 23 января 2019 года здание театра было открыто после реставрации.6 мая 2013 года в Архангельской области произошел пожар на уникальном Лядинском погосте, в который входило две церкви XVIII века и колокольня. Причиной возгорания стало попадание грозового разряда в здание Покровской церкви. Пожар стремительно развился в шатровом куполе церкви и распространялся сверху вниз по старинным деревянным конструкциям. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.В результате происшествия полностью сгорели Покровская церковь и колокольня, пострадавших не было.28 февраля 2012 года в центре Санкт-Петербурга возник пожар во дворце Белосельских-Белозерских. Дворец стал последним частным дворцом, выстроенным на Невском проспекте в XIX веке. С января 2003 года здание передано под юрисдикцию управления делами президента РФ. В результате пожара пострадали административные помещения на площади 400 квадратных метров. При этом исторические интерьеры дворца огонь не затронул.30 августа 2011 года на территории ВВЦ (ныне ВДНХ) произошло возгорание павильона "Ветеринария" (номер 56). Огонь охватил одноэтажное деревянное здание 1939 года постройки, находившееся на реконструкции. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров, обрушилась кровля павильона. Пожар был локализован в течение 50 минут, было привлечено два вертолета, которые сбросили примерно 20 тонн воды. Павильон использовался как складские помещения. Там находились товары народного потребления. Представители общественного движения "Архнадзор" заявили, что сгоревший павильон был одним из немногих сохранившихся элементов первоначального ансамбля Выставки достижений народного хозяйства середины 1930-х годов, до последнего дня он сохранял не только изящное убранство фасадов в стиле "советского классицизма", но и фрагменты подлинных интерьеров, включая росписи плафонов и светильники.12 марта 2008 года в Москве на Кузнецком мосту загорелось здание, построенное в 1892 году. Оно было доходным домом братьев Третьяковых – основателей Третьяковской галереи. Помещения сдавались в аренду известному тогда в Москве художественному магазину "Дациаро". Здание являлось памятником архитектуры и находилось на реконструкции. Огонь быстро распространился по пустотным перекрытиям старого дома на площадь одну тысячу квадратных метров. От пожара значительно пострадали стены здания, которому был нанесен серьезный материальный ущерб: частично обрушились перекрытия и крыша.7 февраля 2008 года в Москве на территории известного московского сада "Эрмитаж" произошел сильный пожар. Горел элитный ночной клуб "Дягилев", расположенный в нескольких десятках метров от московского театра "Эрмитаж". Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. Клуб располагался в уникальном историческим здании Щукинской сцены. В результате пожара выгорело внутреннее пространство, произошло обрушение кровли здания.25 августа 2006 года в Санкт-Петербурге произошло возгорание строительных лесов, установленных для реставрации купола Троице-Измайловского собора. В результате ЧП произошло обрушение деревянных конструкций большого купола, пострадали малые купола и кровля, помещения собора были покрыты копотью. Погибших и пострадавших не было. Реставрация собора была завершена в январе 2017 года.14 марта 2004 года в здании московского Манежа произошло возгорание. Пожару была присвоена высшая категория сложности, в тушении были задействованы 250 пожарных и около 100 машин. В результате пожара обрушилась кровля, здание было почти полностью уничтожено. Погибли двое пожарных, еще один получил серьезные травмы. Открытие Центрального выставочного зала после реконструкции состоялось в апреле 2005 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, архнадзор, манеж, ка-32, следственный комитет россии (ск рф), эльдар рязанов, хабаровск, благовещенск, справки, происшествия