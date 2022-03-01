https://ria.ru/20220301/bezopasnost-1775804601.html

Пожарная безопасность: правила, виды проверок и санкции за нарушения

Правила пожарной безопасности: технические требования регламента, установленные законом

Пожарная безопасность: правила, виды проверок и санкции за нарушения

Требования пожарной безопасности регламентируются одноименным ФЗ от 21.12.1994. В документе установлены технические правила для организаций. За несоблюдение... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:49

2022-03-01T13:49

2022-03-01T13:49

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Требования пожарной безопасности регламентируются одноименным ФЗ от 21.12.1994. В документе установлены технические правила для организаций. За несоблюдение этого закона предусмотрено наказание вплоть до уголовной ответственности. О видах проверок и правовой ответственности за нарушения - в материале РИА Новости.Пожарная безопасность в организацииПорядок обеспечения пожарной безопасности на объектах, зарегистрированных на территории Российской Федерации, строго регламентирован законодательством. Главный документ, который определяет требования противопожарного режима, — это федеральный закон №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в актуальной редакции от 26 июля 2019 года.В чем заключаетсяПод пожарной безопасностью в российском законодательстве понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. От соблюдения требований ПБ зависит не только успешное прохождение проверок, организованных органами государственного пожарного надзора, но и здоровье, жизнь работников и сохранность имущества работодателя.Организация пожарной безопасности“Несмотря на то, что требования к планированию и оснащению офисных пространств существенно изменились за последние пару лет, прежде всего из-за реалий гибридного формата работы, некоторые стандарты остаются неизменными, - комментирует Павел Соколов, руководитель аппарата генерального директора Группы Т1. - Среди таких – все меры, которые призваны обеспечить безопасность пребывания сотрудников в офисных помещениях, в частности, комплекс решений автоматизированной противопожарной защиты (АПЗ). В современных бизнес-центрах требования, предъявляемые к системам противопожарной защиты, учитываются уже на этапе создания архитектурно-планировочных решений. Однако реальное соответствие этим требованиям может быть достигнуто только за счет совместной работы всех участников процесса – собственника здания, эксплуатирующей организации, надзорных органов и пользователей офисов”.Документы по пожарной безопасностиРаботодатель должен вести документацию в рамках требований по соблюдению правил пожарной безопасности.ПриказыРуководитель организации или индивидуальный предприниматель обязан утвердить приказ о порядке обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с ним назначается ответственное лицо, утверждается инструкция по мерам пожарной безопасности, проводятся инструктажи и т.д. Но независимо от того, кто назначен, руководитель организации (индивидуальный предприниматель) и лицо, ответственное за пожарную безопасность, должны пройти обучение по пожарно-техническому минимуму и получить сертификат о проверке знаний. Для каждого представительства, филиала, подразделения также должен быть назначен ответственный, работающий непосредственно на этом объекте.Нормативные актыДля обеспечения ППБ работодатель обязан утвердить следующие нормативные документы:ЖурналыОдин из способов отслеживания соблюдения ППБ - это журналы. Работодатель должен отмечать в них все мероприятия, связанные с поддержанием пожарной безопасности компании:ИнструкцияОдин из документов в сфере пожарной безопасности - инструкция. Согласно пункту 6 ППБ ее следует должен разработать для взрывоопасных и пожароопасных зон на каждом объекте. Кроме того, согласно 14 ППБ должны быть общие инструкции по объекту. Документ о мерах пожарной безопасности - локальный нормативный акт, с которым необходимо ознакомить всех сотрудников под подпись, а вновь принятые работники должны подписать его еще до заключения трудового договора.В инструкции по мерам пожарной безопасности должна быть отражена следующая информация (Приложение 1 к ППБ 01-03):РегламентВ организации должна быть четкая регламентация: как уведомлять руководителя и что делать подчиненным. Также нужно иметь представление о том, к чему приведет краткосрочная и долгосрочная остановка оборудования. С учетом этих аспектов составляется план восстановления помещений. За каждый этап работы должен отвечать конкретный сотрудник. Например, если компания связана с производством, то как правило, за восстановление после пожара несет ответственность главный инженер.Мероприятия по пожарной безопасностиОтветственность за безопасность сотрудников лежит на плечах работодателя, поэтому есть ряд мероприятий, предусмотренных для подготовки работников к чрезвычайным ситуациям, связанным с возгоранием.Обучение сотрудников ППБВ соответствии п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) сотрудники допускаются к работе на объекте только после обучения мерам пожарной безопасности.Оно проходит в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.Учебные мероприятия по эвакуацииВ каждой организации должен быть план подготовки к эвакуации при пожаре. Это набор документов, которые разрабатываются сотрудниками, ответственными за ППБ, и утверждаются руководителем. Сами занятия предполагается проводить не реже одного раза в полгода. В некоторых случаях обучение проводится вне графика. Например, когда пожар случился на другом объекте предприятия.В ходе учебной эвакуации персонал учится быстро и без паники действовать в чрезвычайной ситуации, адекватно оценивать опасность, правильно определять маршрут движения, использовать системы пожаротушения и оказывать помощь пострадавшим. В конце тренинга специальная комиссия оценивает его результаты. Если цель не достигнута, учебная эвакуация проводится повторно.Контроль за соблюдением ППБНадзор за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляют органы Государственного пожарного надзора (ГПН). Плановые и внеплановые проверки проводят государственные инспекторы с участием администрации предприятия или выделенных ею представителей на основании распоряжения руководителя ГПН.Оборудование для пожарной безопасностиВ Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обозначено, какие классы пожарной опасности строительных материалов нужно использовать для обеспечения пожарной безопасности в зданиях.“Стены и потолки в вестибюлях, лифтовых холлах, на лестничных клетках в дошкольных и иных образовательных организациях, поликлиниках и больницах, театрах, кинотеатрах и концертных залах, спортивных сооружениях и вокзалах, книгохранилищах и архивах, а также в больших зальных помещениях (вместимостью более 300 человек) должны быть выполнены из материалов класса КМ0", - комментирует руководитель продукт-менеджмента ООО “КНАУФ ГИПС” Дмитрий Цюрупа.В помещениях, где производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, покрытия полов должны иметь класс пожарной опасности не выше, чем КМ1. В гардеробных не допускается применение материалов для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1. Стены и потолки на путях эвакуации в зданиях с числом этажей от 9 до 17 и высотой от 28 до 50 метров, а также в зальных помещениях среднего размера (вместимостью от 15 до 300 человек) должны быть выполнены из материалов с классом пожарной опасности не выше, чем КМ1.В спальных и палатных помещениях, в зданиях дошкольных образовательных организаций, в операционных и реанимациях, а также в жилых, административных, офисных и технических помещениях нельзя использовать декоративно-отделочные материалы для стен и потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.Государственная проверка организации“Для обеспечения защиты каждого объекта (здания, сооружения, установки), руководители предприятий должны нанимать в штат грамотных специалистов по требованиям пожарной безопасности и привлекать экспертные организации, которые могут предоставить такие услуги. Необходимо следить за противопожарным режимом по постановлению правительства РФ от 16.09.2020 № 1479”, - комментирует Андрей Рементов, руководитель департамента пожарной безопасности ГК "Серконс".Поскольку органы госпожнадзора МЧС России в рамках плановых, а иногда и внеплановых проверок обнаруживают неполадки, это влияет на бизнес в целом, так как может повлечь за собой приостановление деятельности организации, большие штрафы и отстранение директоров от исполнения обязанностей. Важно проводить профилактику пожарной безопасности до проверки МЧС, потому что далее последует усиленный контроль со стороны госструктуры.ПлановаяВладимир Дигин, глава московского юридического центра "Адвокат Дигин и партнеры", рассказал о возможных причинах плановой проверки. По его словам, основанием для ее проведения является истечение трех лет со дня:ПовторнаяТакие проверки проводятся в случае, если в процессе выездной, документарной, плановой или внеплановой инспекции были выявлены нарушения с выдачей предписаний к их устранению. Повторный выезд экспертов производится с целью проверки выполнения выданных ранее предписаний. При первом нарушении могут ограничиться замечанием. Повторное выявление нарушений может караться штрафом, налагаемым на руководителя и организацию.ВнеплановаяОснованиями для проведения внеплановой проверки пожарной безопасности являются:ВыезднаяВыездная проверка проводится, если в ходе документарной невозможно оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям без контрольного мероприятия. Продолжительность каждой из проверок не может превышать двадцати рабочих днейДокументарнаяВ ходе проверки пожарной безопасности контролирующие органы проверяют наличие и правильность следующих документов:Ответственность за нарушения требованийОтветственность за нарушение бывает двух видов: административная и уголовная. Все зависит от тяжести нарушения ППБ.Административная"Основной вид наказания за нарушение правил пожарной безопасности - штраф. В определенных случаях юрлицу и ИП может быть предписано административное приостановление деятельности. Основная норма, предусматривающая административную ответственность за нарушение ППБ, - ст. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, штрафы предусмотрены за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на транспорте (ст. ст. 8.32, 11.16 КоАП РФ)", - добавляет Алексей Тарасов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.Гражданин может обойтись предупреждением за нарушение требований пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, если при этом (ч. 2 ст. 3.4, ч. 3.5 ст. 4.1 КоАП РФ):УголовнаяУголовная ответственность за нарушение ППБ в соответствии со статьей 219 УК РФ предполагается в следующих ситуациях:Законы по пожарной безопасностиВ случае пожара на производственных объектах ущерб причиняется оборудованию, а зачастую жизни и здоровью людей, но у владельца может не оказаться денег для его возмещения. Принятый в 2010 году Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" обязывает владельцев опасных производственных объектов страховать свою ответственность за причинение вреда жизни и здоровью.Однако предусмотренные статьей 6 указанного закона суммы выплат ограничены. Так, лимит страховой выплаты в случае гибели человека - всего 2 млн рублей плюс не более 25 тыс. рублей расходов на погребение, в случае причинения вреда здоровью лимит - не более 2 млн рублей, а за ущерб имуществу гражданина - не более 500 тыс. рублей.

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россия

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)