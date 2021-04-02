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Здание кардиоцентра Благовещенска после пожара реконструируют
Здание кардиоцентра Благовещенска после пожара реконструируют
Здание кардиоцентра Благовещенска, где в пятницу горела кровля, "законсервируют", в дальнейшем будет проведена его комплексная реконструкция, сообщил губернатор РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:06
2021-04-02T11:06
василий орлов
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Здание кардиоцентра Благовещенска, где в пятницу горела кровля, "законсервируют", в дальнейшем будет проведена его комплексная реконструкция, сообщил губернатор Василий Орлов."Здание историческое, необходимо его сейчас законсервировать, начинаются дожди, соответственно, крыша повреждена, я также дал поручение о выделении средств из резервного фонда правительства о проведении экстренных работ по консервации здания, а также о подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией данного объекта", - рассказал Орлов по итогам экстренного совещания, проведенного после пожара.Ранее в ГУМЧС по Амурской области РИА Новости сообщили, что двухэтажное здание кардиоцентра дореволюционное, построено в 1908 году. Горела кровля, огонь охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. В 14.24 (08.24 мск) открытое горение было ликвидировано, работы по ликвидации пожара продолжаются.
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василий орлов, амурская область, благовещенск, происшествия

Здание кардиоцентра Благовещенска после пожара реконструируют

11:06 02.04.2021
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске
Пожар в кардиохирургическом центре в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Здание кардиоцентра Благовещенска, где в пятницу горела кровля, "законсервируют", в дальнейшем будет проведена его комплексная реконструкция, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Здание историческое, необходимо его сейчас законсервировать, начинаются дожди, соответственно, крыша повреждена, я также дал поручение о выделении средств из резервного фонда правительства о проведении экстренных работ по консервации здания, а также о подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией данного объекта", - рассказал Орлов по итогам экстренного совещания, проведенного после пожара.
Ранее в ГУМЧС по Амурской области РИА Новости сообщили, что двухэтажное здание кардиоцентра дореволюционное, построено в 1908 году. Горела кровля, огонь охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. В 14.24 (08.24 мск) открытое горение было ликвидировано, работы по ликвидации пожара продолжаются.
Операция в кардиохирургическом центре в Благовещенске во время пожара - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Василий ОрловАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
 
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