https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603914943.html

Здание кардиоцентра Благовещенска после пожара реконструируют

Здание кардиоцентра Благовещенска после пожара реконструируют

Здание кардиоцентра Благовещенска, где в пятницу горела кровля, "законсервируют", в дальнейшем будет проведена его комплексная реконструкция, сообщил губернатор РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:06

2021-04-02T11:06

2021-04-02T11:06

василий орлов

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Здание кардиоцентра Благовещенска, где в пятницу горела кровля, "законсервируют", в дальнейшем будет проведена его комплексная реконструкция, сообщил губернатор Василий Орлов."Здание историческое, необходимо его сейчас законсервировать, начинаются дожди, соответственно, крыша повреждена, я также дал поручение о выделении средств из резервного фонда правительства о проведении экстренных работ по консервации здания, а также о подготовке проектной документации с последующей комплексной реконструкцией данного объекта", - рассказал Орлов по итогам экстренного совещания, проведенного после пожара.Ранее в ГУМЧС по Амурской области РИА Новости сообщили, что двухэтажное здание кардиоцентра дореволюционное, построено в 1908 году. Горела кровля, огонь охватил площадь в 1,6 тысячи квадратных метров. В 14.24 (08.24 мск) открытое горение было ликвидировано, работы по ликвидации пожара продолжаются.

https://ria.ru/20210402/blagoveschensk-1603904376.html

амурская область

благовещенск

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василий орлов, амурская область, благовещенск, происшествия