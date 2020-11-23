https://ria.ru/20201123/pozhar-1585856713.html

В Ростове-на-Дону загорелся доходный дом начала ХХ века

В Ростове-на-Дону загорелся доходный дом начала ХХ века

Пожар произошел в центре Ростова-на-Дону в старинном доме, который, согласно открытым данным, является памятником архитектуры ХХ века, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:28

2020-11-23T10:28

2020-11-23T12:09

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожар произошел в центре Ростова-на-Дону в старинном доме, который, согласно открытым данным, является памятником архитектуры ХХ века, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник произошел пожар в центре Ростова-на-Дону в нежилом доме по адресу Шаумяна, 85. Жильцы соседнего дома были эвакуированы. К утру открытое горение было ликвидировано на площади 450 квадратных метров.Схему движения общественного транспорта временно изменили в центре Ростова-на-Дону из-за пожара, сообщает администрация города.Движение троллейбусов организовано по схеме: Привокзальная площадь – Красноармейская - Шолохова.По словам представителя областного ГУМЧС России, в здании произошло обрушение перекрытий на пятом этаже. В настоящее время на месте работают специалисты испытательно-пожарной лаборатории. Полной ликвидации возгорания объявлено еще не было.Причиной пожара в доходном доме начала ХХ века в Ростове-на-Дону, по предварительным данным областного МЧС, стал поджог, сообщает администрация города.После ликвидации пожара специалисты обследуют здание, чтобы определить его техническое состояние.Шестиэтажный доходный дом Сариевых был построен в 1905 году. Долгое время в здании находилась библиотека имени Горького, но верхние этажи были сданы под квартиры. В последнее время здание находилось в аварийном состоянии.

https://ria.ru/20201122/pozhar-1585750090.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия