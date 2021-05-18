https://ria.ru/20210518/pozhar-1732872463.html

В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века

В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века - РИА Новости, 18.05.2021

В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века

Сотрудники МЧС локализовали пожар в доме №7 на улице Большая Пушкарская в Петербурге, сообщается в Telegram-канале городского ГУМЧС. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:44

2021-05-18T21:44

2021-05-18T23:51

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602231865_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_392a73443cef6bdf7f678ae80b3aedd8.jpg

С -ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в доме №7 на улице Большая Пушкарская в Петербурге, сообщается в Telegram-канале городского ГУМЧС.Во вторник в 17:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Пушкарская, дом 7. В 18:48 ранг пожара был повышен до 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и 32 человека личного состава."В 20.11 локализация, в 20.27 отказ от №1 БИС", - сказано в сообщении. По данным МЧС, в здании горела обстановка на площади 200 квадратных метров.На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.

https://ria.ru/20210518/pozhar-1732876923.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия