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В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века
В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века - РИА Новости, 18.05.2021
В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века
Сотрудники МЧС локализовали пожар в доме №7 на улице Большая Пушкарская в Петербурге, сообщается в Telegram-канале городского ГУМЧС. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:44
2021-05-18T23:51
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в доме №7 на улице Большая Пушкарская в Петербурге, сообщается в Telegram-канале городского ГУМЧС.Во вторник в 17:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Пушкарская, дом 7. В 18:48 ранг пожара был повышен до 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и 32 человека личного состава."В 20.11 локализация, в 20.27 отказ от №1 БИС", - сказано в сообщении. По данным МЧС, в здании горела обстановка на площади 200 квадратных метров.На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге загорелся доходный дом начала XX века

21:44 18.05.2021 (обновлено: 23:51 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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С -ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар в доме №7 на улице Большая Пушкарская в Петербурге, сообщается в Telegram-канале городского ГУМЧС.
Во вторник в 17:54 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Пушкарская, дом 7. В 18:48 ранг пожара был повышен до 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и 32 человека личного состава.
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23:12
Пожары в исторических зданиях в России в 2004-2021 годах
"В 20.11 локализация, в 20.27 отказ от №1 БИС", - сказано в сообщении. По данным МЧС, в здании горела обстановка на площади 200 квадратных метров.
На Большой Пушкарской улице, 7 располагается доходный дом Басевича 1912 года постройки. Здание находится в аварийном состоянии, в 2019 году было передано в оперативное управление театру Эйфмана под общежитие для творческого коллектива.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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