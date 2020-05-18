В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после поджога объекта культурного наследия - дома купца Шабанина - в Следственные органы возбудили уголовное дело после поджога объекта культурного наследия - дома купца Шабанина - в Новой Ладоге , сообщает пресс-служба управления СК по Ленинградской области

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 мая неизвестный поджег дом 37 по улице Карла Маркса , включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия – "Жилой дом П.В. Шабанина XIX века". Пожар уничтожил здание полностью.

"Ранее при аналогичных обстоятельствах в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия. Органами полиции были возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "халатность" из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по охране памятников культурного наследия местными властями.