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2020-05-18T09:27
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В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века
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РИА Новости

В Ленинградской области возбудили дело после поджога дома XIX века

09:27 18.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после поджога объекта культурного наследия - дома купца Шабанина - в Новой Ладоге, сообщает пресс-служба управления СК по Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ", - сказано в сообщении.
По данным следствия, в ночь с 16 на 17 мая неизвестный поджег дом 37 по улице Карла Маркса, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия – "Жилой дом П.В. Шабанина XIX века". Пожар уничтожил здание полностью.
"Ранее при аналогичных обстоятельствах в этом же населенном пункте на протяжении последних нескольких лет сгорело не менее четырех объектов культурного наследия. Органами полиции были возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
Также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "халатность" из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по охране памятников культурного наследия местными властями.
Пётр Владимирович Шабанин известен как новоладожский купец, который занимался рыбной торговлей. У торговца были ещё два деревянных двухэтажных дома на набережной, они утрачены в 1990-х годах.
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