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При тушении пожара на "Невской мануфактуре" погиб человек
При тушении пожара на "Невской мануфактуре" погиб человек
Командир отделения пожарной части погиб при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:37
2021-04-12T14:37
2021-04-12T16:02
пожар на "невской мануфактуре"
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Командир отделения пожарной части погиб при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, еще двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32.Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия.Движение по Октябрьской набережной перекрыто от Володарского моста. Общественный транспорт не ходит. Сотрудники ДПС пропускают только пожарные машины.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон. Ее национализировали в 1918 году. После временной консервации ее запустили и переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль".С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас частично фабрика работала по профилю, большую часть площадей завод сдавал в аренду.
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Огонь и черный дым: в Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"
В Питере масштабно горит здание Невской Мануфактуры, основанное ещё в 40-х годах 19-го века. Как уточняет МЧС, общая площадь пожара сейчас составляет полторы тысячи квадратных метров, огнём объяты все верхние этажи здания.
2021-04-12T14:37
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пожар на "невской мануфактуре", россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия