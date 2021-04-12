https://ria.ru/20210412/peterburg-1727917849.html
На "Невской мануфактуре" в Петербурге обрушились перекрытия
На "Невской мануфактуре" в Петербурге обрушились перекрытия
Пожарные тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге с безопасного расстояния, поскольку в здании частично обрушились перекрытия, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:30
2021-04-12T15:30
2021-04-12T15:45
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге с безопасного расстояния, поскольку в здании частично обрушились перекрытия, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексей Аникин."Произошли частичные обрушения перекрытий внутри здания, поэтому личный состав работает на безопасном расстоянии. При малейшей угрозе личному составу людей выводим и работаем с земли", - сказал он журналистам.Сейчас к тушению пожара привлечен вертолет К-32, уточняет пресс-служба городского управления МЧС.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня двое пожарных пострадали, еще один погиб. На четырех этажах фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий и кровли. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.
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Огонь и черный дым: в Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура"
В Питере масштабно горит здание Невской Мануфактуры, основанное ещё в 40-х годах 19-го века. Как уточняет МЧС, общая площадь пожара сейчас составляет полторы тысячи квадратных метров, огнём объяты все верхние этажи здания.
2021-04-12T15:30
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PT0M53S
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пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге с безопасного расстояния, поскольку в здании частично обрушились перекрытия, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.
"Произошли частичные обрушения перекрытий внутри здания, поэтому личный состав работает на безопасном расстоянии. При малейшей угрозе личному составу людей выводим и работаем с земли", - сказал он журналистам.
Сейчас к тушению пожара привлечен вертолет К-32, уточняет пресс-служба городского управления МЧС.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня двое пожарных пострадали, еще один погиб. На четырех этажах фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий и кровли. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.