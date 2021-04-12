https://ria.ru/20210412/peterburg-1727917849.html

На "Невской мануфактуре" в Петербурге обрушились перекрытия

На "Невской мануфактуре" в Петербурге обрушились перекрытия

Пожарные тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге с безопасного расстояния, поскольку в здании частично обрушились перекрытия, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T15:30

2021-04-12T15:30

2021-04-12T15:45

пожар на "невской мануфактуре"

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на фабрике "Невская мануфактура" в Петербурге с безопасного расстояния, поскольку в здании частично обрушились перекрытия, сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексей Аникин."Произошли частичные обрушения перекрытий внутри здания, поэтому личный состав работает на безопасном расстоянии. При малейшей угрозе личному составу людей выводим и работаем с земли", - сказал он журналистам.Сейчас к тушению пожара привлечен вертолет К-32, уточняет пресс-служба городского управления МЧС.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе МЧС, при тушении огня двое пожарных пострадали, еще один погиб. На четырех этажах фабрики "Невская мануфактура" произошло обрушение перекрытий и кровли. Площадь пожара возросла до 10 тысяч квадратных метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/pozhar-1727919884.html

санкт-петербург

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Огонь и черный дым: в Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура" В Питере масштабно горит здание Невской Мануфактуры, основанное ещё в 40-х годах 19-го века. Как уточняет МЧС, общая площадь пожара сейчас составляет полторы тысячи квадратных метров, огнём объяты все верхние этажи здания. 2021-04-12T15:30 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия