https://ria.ru/20210518/peterburg-1732797761.html

На гендиректора "Невской мануфактуры" завели еще одно уголовное дело

На гендиректора "Невской мануфактуры" завели еще одно уголовное дело - РИА Новости, 18.05.2021

На гендиректора "Невской мануфактуры" завели еще одно уголовное дело

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований по сохранению объектов культурного наследия в отношении генерального директора АО "Невская мануфактура"... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:47

2021-05-18T13:47

2021-05-18T14:34

пожар на "невской мануфактуре"

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований по сохранению объектов культурного наследия в отношении генерального директора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева, где 12 апреля произошел крупный пожар, Макееву ранее было предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.СК считает, что гендиректор АО "Невская мануфактура" с марта 2019 года по февраль 2021 года, в собственности которого находился объект культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в отношении которого комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры были утверждены охранные обязательства собственника объекта культурного наследия, не исполнил утвержденные обязательства по его охране, а также игнорировал неоднократные предписания ГУМЧС по Санкт-Петербургу об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, сообщает СК.Ранее сообщалось, что по версии следствия, обвиняемые по уголовному делу по 109 статье гендиректор "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений вышеуказанного учреждения, достоверно знали, что согласно актам проверок, проведенным в 2020-2021 гг. ГУМЧС России по Санкт-Петербургу по соблюдению требований пожарной безопасности, был выявлен ряд нарушений, в соответствии с которыми эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и не может быть осуществлена. В апреле Невский районный суд избрал Макееву и Михневичу меру пресечения в виде заключения под стражу. Городской суд оставил решение районного суда без изменений, несмотря на жалобу их адвокатов.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.

https://ria.ru/20210428/shtraf-1730349911.html

https://realty.ria.ru/20210412/manufaktura-1727952670.html

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пожар на "невской мануфактуре", россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия