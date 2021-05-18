На гендиректора "Невской мануфактуры" завели еще одно уголовное дело
13:47 18.05.2021 (обновлено: 14:34 18.05.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований по сохранению объектов культурного наследия в отношении генерального директора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева, где 12 апреля произошел крупный пожар, Макееву ранее было предъявлено обвинение по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ГСУСК по Петербургу.
"С уголовным делом по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в одно производство соединено уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора АО "Невская мануфактура", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия)", - говорится в сообщении пресс-службы городского СК.
СК считает, что гендиректор АО "Невская мануфактура" с марта 2019 года по февраль 2021 года, в собственности которого находился объект культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон", в отношении которого комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры были утверждены охранные обязательства собственника объекта культурного наследия, не исполнил утвержденные обязательства по его охране, а также игнорировал неоднократные предписания ГУМЧС по Санкт-Петербургу об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, сообщает СК.
"В результате из-за преступного бездействия подозреваемого произошло возгорание, которое привело к пожару на объекте культурного наследия регионального значения и его повреждение в крупном размере. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения", - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что по версии следствия, обвиняемые по уголовному делу по 109 статье гендиректор "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич, имея в собственности и оперативном управлении комплекс нежилых помещений вышеуказанного учреждения, достоверно знали, что согласно актам проверок, проведенным в 2020-2021 гг. ГУМЧС России по Санкт-Петербургу по соблюдению требований пожарной безопасности, был выявлен ряд нарушений, в соответствии с которыми эксплуатация зданий не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и не может быть осуществлена. В апреле Невский районный суд избрал Макееву и Михневичу меру пресечения в виде заключения под стражу. Городской суд оставил решение районного суда без изменений, несмотря на жалобу их адвокатов.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.