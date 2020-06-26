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Власти оценили ущерб от пожара в музее в Нижнем Новгороде
Каминный зал пострадал больше всего при пожаре в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде, размер ущерба будет установлен после того, как следствие... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T15:50
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кузьма минин (сухорукий), нижний новгород, максим горький, нижегородская область, происшествия

Власти оценили ущерб от пожара в музее в Нижнем Новгороде

15:50 26.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Нижнем Новгороде
Пожар в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Каминный зал пострадал больше всего при пожаре в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде, размер ущерба будет установлен после того, как следствие завершит работу на месте происшествия, заявил директор городского департамента культуры Роман Беагон.
Пожар на втором этаже двухэтажного здания находящегося на реставрации Литературного музея Горького на улице Минина произошел в четверг вечером. Спустя два часа после сообщения о возгорании пожар был локализован на площади 500 квадратных метров, еще через час ликвидировано открытое горение. Последствия пожара были полностью ликвидированы в 21.57. Из здания был эвакуирован 1 человек - охранник, погибших и пострадавших нет. Ранее директор департамента культуры Нижнего Новгорода заявил, что экспонаты Литературного музея не пострадали, так как музей с конца 2019 года закрыт на реставрацию, и его коллекция практически вся перевезена во временное хранилище.
"На момент пожара на первом этаже и в подвале здания находились крупногабаритная мебель, несколько картин, не относящихся к предмету охраны. Такой способ хранения для мебели 19 века сочли более безопасным, так как предметы весьма объёмные и неразборные, перемещение могло нанести им ущерб. Пожарные вынесли всё, что можно было вынести из здания, в том числе люстры", - цитирует пресс-служба городской администрации слова Беагона.
По словам директора департамента культуры, первый этаж здания не поврежден огнем, но был залит водой во время тушения пожара, на втором этаже часть помещений также огнем не затронута.
"К сожалению, больше других пострадал каминный зал. По остальным залам пока преждевременно делать выводы, так как там всё в копоти. Как только следственные органы закончат свою работу, мы проведем экспертизу и установим размер ущерба", - уточнил Беагон, добавив, что на объекте была установлена система видеонаблюдения и сейчас изучаются записи с камер.
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В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода отметили, что контракт на проведение реставрационных работ в Литературном музее подписан в ноябре 2019 года. Проект предусматривает реставрацию внутренних стен, потолков и пола, реставрацию фасадов здания с восстановлением лепного декора, устройство веранды и ремонт эркеров, замену инженерных сетей, а также реставрацию внутренних интерьеров и благоустройство территории. Согласно контракту, работы должны быть завершены к концу 2020 года.
В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщает, что взяла на контроль установление причин пожара в Литературном музее Горького.
Литературный музей А.М. Горького располагается в бывшем купеческом доме в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Экспозиция Литературного музея рассказывает о культурной и литературной жизни Нижнего Новгорода в конце 19 - начале 20 века. Наряду с материалами о Максиме Горьком в музее представлены материалы о жизни и творчестве писателей Павла Мельникова-Печерского и Владимира Короленко, фотографов-художников Андрея Карелина и Максима Дмитриева, музыканта Василия Виллуана.
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Кузьма Минин (Сухорукий)Нижний НовгородМаксим ГорькийНижегородская областьПроисшествия
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