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Граждане РФ, задержанные за шпионаж в пользу Украины
Граждане РФ, задержанные за шпионаж в пользу Украины
22 апреля ФСБ сообщила о задержании молодого человека, который "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:25
2021-04-22T12:25
справки
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202122 апреля ФСБ сообщила о задержании молодого человека, который "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота". Утечка этих данных за рубеж, по оценке спецслужб, могла навредить обороноспособности России. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. 16 марта стало известно о задержании россиянина Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки. Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места в Крыму. Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Он был водворен в СИЗО. Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода" - "Крым.Реалии", внесенный в 2017 году в реестр СМИ-иностранных агентов. 202027 августа в Барнауле был задержан старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. 30 июля ФСБ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, относящиеся к государственной тайне. В отношении него возбуждено уголовное по статье "Государственная измена". 22 июня ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене. По версии спецслужб, одно из подразделений СБ Украины привлекло Борзенкова к конфиденциальному сотрудничеству и он собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну. 15 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По данным следствия, они вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну. Задержанные действовали в "группе Ахмедова" – начальника херсонского подразделения военной разведки Украины полковника Олега Ахмедова. Туда входила российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву гостайны, а также украинец, подозреваемый в шпионаже. 201929 ноября в Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали россиянку, которая собирала секретные военные данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера. Женщина собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации. 29 марта 2021 года Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. 20 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в городе Аксай Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По информации ведомства, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления Минобороны Украины. В середине октября 2019 года был задержан житель Крыма Иван Яцкин после обыска в его доме в селе Доброе Симферопольского района. Затем он был арестован и отправлен в московское СИЗО "Лефортово". Яцкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. В начале декабря 2020 года в ФСБ РФ завершили следственные действия и предъявили окончательные обвинения Ивану Яцкину по делу о госизмене в пользу украинских спецслужб (ст. 275 УК РФ). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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353
60
справки

Граждане РФ, задержанные за шпионаж в пользу Украины

12:25 22.04.2021
 
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание гражданина России, передававшего Украине сведения о Черноморском флоте, сотрудниками ФСБ РФ в Севастополе
Задержание гражданина России, передававшего Украине сведения о Черноморском флоте, сотрудниками ФСБ РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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2021

22 апреля ФСБ сообщила о задержании молодого человека, который "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота". Утечка этих данных за рубеж, по оценке спецслужб, могла навредить обороноспособности России. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.
16 марта стало известно о задержании россиянина Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки. Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места в Крыму. Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Он был водворен в СИЗО. Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода" - "Крым.Реалии", внесенный в 2017 году в реестр СМИ-иностранных агентов.

2020

27 августа в Барнауле был задержан старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения.
30 июля ФСБ сообщила о задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота, собиравшего и передававшего в главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, относящиеся к государственной тайне. В отношении него возбуждено уголовное по статье "Государственная измена".
22 июня ФСБ сообщила о задержании начальника районного отдела УМВД по Курской области подполковника полиции Дмитрия Борзенкова по подозрению в госизмене. По версии спецслужб, одно из подразделений СБ Украины привлекло Борзенкова к конфиденциальному сотрудничеству и он собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну.
15 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму подозреваемых в шпионаже в пользу украинской военной разведки. По данным следствия, они вербовали россиян, а также пытались организовать теракты и похитить сведения, содержащие гостайну. Задержанные действовали в "группе Ахмедова" – начальника херсонского подразделения военной разведки Украины полковника Олега Ахмедова. Туда входила российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву гостайны, а также украинец, подозреваемый в шпионаже.

2019

29 ноября в Севастополе сотрудники ФСБ РФ задержали россиянку, которая собирала секретные военные данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера. Женщина собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации. 29 марта 2021 года Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.
20 ноября Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в городе Аксай Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в госизмене. По информации ведомства, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления Минобороны Украины.
В середине октября 2019 года был задержан житель Крыма Иван Яцкин после обыска в его доме в селе Доброе Симферопольского района. Затем он был арестован и отправлен в московское СИЗО "Лефортово". Яцкину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).
По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.
В начале декабря 2020 года в ФСБ РФ завершили следственные действия и предъявили окончательные обвинения Ивану Яцкину по делу о госизмене в пользу украинских спецслужб (ст. 275 УК РФ).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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