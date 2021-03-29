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Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины
Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины
Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:26
2021-03-29T13:10
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.Официально имя осужденной не называется, но знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь идет о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера.Как следует из приговора, речь идет о сведениях об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации. Как именно подсудимой удавалось получить доступ к таким данным, не уточняется.Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, севастополь, происшествия

Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины

12:26 29.03.2021 (обновлено: 13:10 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.
Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.
Официально имя осужденной не называется, но знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь идет о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера.
Как следует из приговора, речь идет о сведениях об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации.
Как именно подсудимой удавалось получить доступ к таким данным, не уточняется.
Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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