https://ria.ru/20210329/gosizmena-1603275221.html

Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины

Пенсионерку из Крыма приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:26

2021-03-29T12:26

2021-03-29T13:10

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости. Севастопольский городской суд признал местную жительницу виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.Официально имя осужденной не называется, но знакомый с ситуацией источник РИА Новости уточнил, что речь идет о севастопольской пенсионерке Галине Довгополой. Ее задержали в ноябре 2019 года. По данным ФСБ, гражданка России, которой на тот момент было 64 года, по заданию украинской разведки собирала секретные сведения военного характера.Как следует из приговора, речь идет о сведениях об отдельном авиационном полке Черноморского флота, раскрывающих сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и тому подобной секретной информации. Как именно подсудимой удавалось получить доступ к таким данным, не уточняется.Дело рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем фигурировали материалы, составляющие государственную тайну.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html

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севастополь

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, севастополь, происшествия