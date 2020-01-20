Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

"По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу", — написал Полозов в Facebook.
Он заметил, что материалы дела засекречены.
По данным Полозова, в середине октября Яцкина доставили в Москву, сейчас обвиняемый находится в СИЗО "Лефортово".
Адвокат подчеркнул, что Яцкин — многодетный отец и в ближайшие недели у него родится еще один ребенок. Также мужчина страдает рядом заболеваний.