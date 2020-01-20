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https://ria.ru/20200120/1563631256.html
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
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РИА Новости

Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины

14:16 20.01.2020 (обновлено: 14:31 20.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Жителю Крыма Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщил его адвокат Николай Полозов.

"По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу", — написал Полозов в Facebook.

Он заметил, что материалы дела засекречены.
По данным Полозова, в середине октября Яцкина доставили в Москву, сейчас обвиняемый находится в СИЗО "Лефортово".
Адвокат подчеркнул, что Яцкин — многодетный отец и в ближайшие недели у него родится еще один ребенок. Также мужчина страдает рядом заболеваний.
Экс-член правления компании Интер РАО Карина Цуркан в суде
16 января, 14:36
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО, сообщил адвокат
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Обсудить 25
Николай ПолозовФСБ РФКрымУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
интересная тенденция просматривается, как совершать преступление-здоров. Как отвечать за совершенное, то и ряд заболеваний и многодетный и ребенок родится..Эх, жаль не те времена. Предателей и врагов нужно только уничтожать.
20 января, 14:20
ИПИгорь Перминов
22440004
Если дело под грифом максимальной секретности, все очень серьезно.
20 января, 14:19
Андрей Левицкий
6310101
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