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СВР Украины прокомментировала задержание разведчика в Крыму
СВР Украины прокомментировала задержание разведчика в Крыму
Служба внешней разведки Украины считает пропагандой заявление ФСБ РФ о задержании россиянина, работающего на украинские спецслужбы. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T22:29
2021-03-16T22:29
совет безопасности оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Служба внешней разведки Украины считает пропагандой заявление ФСБ РФ о задержании россиянина, работающего на украинские спецслужбы.О задержании некоего Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он водворен в СИЗО.По версии украинского ведомства, информация ФСБ РФ о разоблачении разведдеятельности украинских спецслужб "имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике".Как заявила служба украинской разведки, Россия пытается переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Донбассе и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма, а также пытается отвлечь внимание "от многочисленных внутренних проблем полуострова".Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210316/zaderzhanie-1601505806.html
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совет безопасности оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, франция, германия, республика крым, оон, сша, в мире

СВР Украины прокомментировала задержание разведчика в Крыму

22:29 16.03.2021
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Служба внешней разведки Украины считает пропагандой заявление ФСБ РФ о задержании россиянина, работающего на украинские спецслужбы.
О задержании некоего Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он водворен в СИЗО.
Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 16:22
Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму
По версии украинского ведомства, информация ФСБ РФ о разоблачении разведдеятельности украинских спецслужб "имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике".
Как заявила служба украинской разведки, Россия пытается переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на Донбассе и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма, а также пытается отвлечь внимание "от многочисленных внутренних проблем полуострова".
Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 16:42
В МИД назвали нелегитимными усилия Украины вернуть Крым
 
Совет Безопасности ООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинФранцияГерманияРеспублика КрымООНСШАВ мире
 
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