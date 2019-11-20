ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В городе Аксай Ростовской области силовики задержали военнослужащего, подозреваемого в госизмене, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По информации службы, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления Минобороны Украины.
Утечка могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в ФСБ.
Задержание прошло в частном доме. На опубликованном службой видео показано, как сотрудники правоохранительных органов надели подозреваемому на руки наручники. Сам он лежит на полу лицом вниз.
Возбуждено уголовное дело.
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