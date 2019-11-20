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РИА Новости

ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева

17:30 20.11.2019 (обновлено: 18:45 20.11.2019)
72361
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В городе Аксай Ростовской области силовики задержали военнослужащего, подозреваемого в госизмене, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
По информации службы, мужчина целенаправленно собирал секретные данные, касающиеся российских Вооруженных сил, по заданию Главного управления Минобороны Украины.
Утечка могла нанести ущерб обороноспособности России, подчеркнули в ФСБ.
Задержание прошло в частном доме. На опубликованном службой видео показано, как сотрудники правоохранительных органов надели подозреваемому на руки наручники. Сам он лежит на полу лицом вниз.
Возбуждено уголовное дело.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
15 ноября, 10:45
Жителя ДНР приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж
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Ростовская областьЮжный военный округФСБ РФПроисшествия
Популярные комментарии
Опять сторонников Навального винтят. Лишь бы предлог найти.
20 ноября, 17:55
МСМояхата Скраю
2714323142
Очень интересно было бы узнать,он не из переприсягнувших ли украинцев?
20 ноября, 17:30
Von Stirliz
13254009
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