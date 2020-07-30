https://ria.ru/20200730/1575145074.html
В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
В Севастополе силовики задержали военнослужащего российского Черноморского флота, заявили в ФСБ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:33
2020-07-30T10:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
безопасность
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https://ria.ru/20200729/1575117689.html
Лексей Кукаков
А ви шо думали россиян патриотов присоединили чи шо?
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Арсений Новиков
Молодцы чекисты!
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севастополь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
Силовики задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России, сообщили в ФСБ. Ему вменяют работу на украинскую военную разведку. "Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", — говорится в сообщении ведомства.
2020-07-30T09:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, безопасность