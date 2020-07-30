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В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины
В Севастополе силовики задержали военнослужащего российского Черноморского флота, заявили в ФСБ. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T10:28
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
безопасность
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Задержание военнослужащего, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ
Силовики задержали в Севастополе военнослужащего Черноморского флота России, сообщили в ФСБ. Ему вменяют работу на украинскую военную разведку. "Федеральной службой безопасности РФ в городе Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", — говорится в сообщении ведомства.
2020-07-30T09:33
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, безопасность

В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

09:33 30.07.2020 (обновлено: 10:28 30.07.2020)
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Севастополе силовики задержали военнослужащего российского Черноморского флота, заявили в ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, он собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, относящиеся к государственной тайне.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Когда именно задержали военного, не сообщается, но известно, что суд уже заключил его под стражу и направил в СИЗО. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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