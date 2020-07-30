В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

Как уточнили в ведомстве, он собирал и передавал в Главное управление разведкисведения, относящиеся к государственной тайне.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Когда именно задержали военного, не сообщается, но известно, что суд уже заключил его под стражу и направил в СИЗО. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.