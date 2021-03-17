Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Созданная на Украине "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" сообщила, что возбудила дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода"* Владислава Есипенко.
О задержании Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он в СИЗО. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Крыма сообщил, что Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"*.
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"По процессуальному руководству прокуратуры автономии заведено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода"* (проект "Крым.Реалии"*) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
Санкция украинской статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Минюст России еще в 2017 году внес "Крым.Реалии"* и ряд других проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США. Информационный сайт "Крым.Реалии"* - проект украинской службы "Радио Свобода"*, начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих диверсию в отношении Крыма и экстремизм.
* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.