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Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму
Созданная на Украине "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" сообщила, что возбудила дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода"*... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:30
2021-03-17T20:30
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Созданная на Украине "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" сообщила, что возбудила дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода"* Владислава Есипенко.О задержании Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он в СИЗО. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Крыма сообщил, что Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"*."По процессуальному руководству прокуратуры автономии заведено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода"* (проект "Крым.Реалии"*) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.Санкция украинской статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.Минюст России еще в 2017 году внес "Крым.Реалии"* и ряд других проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США. Информационный сайт "Крым.Реалии"* - проект украинской службы "Радио Свобода"*, начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих диверсию в отношении Крыма и экстремизм.* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
https://ria.ru/20210316/krym-1601560359.html
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республика крым
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Задержание агента украинских спецслужб. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео операции по задержанию агента украинских спецслужб.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, в мире

Украина возбудила дело о задержании сотрудника "Радио Свобода"* в Крыму

20:30 17.03.2021
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Созданная на Украине "прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя" сообщила, что возбудила дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода"* Владислава Есипенко.
О задержании Владислава Есипенко, занимавшегося, по данным ФСБ, "разведывательно-подрывной деятельностью" в интересах украинской разведки, стало известно во вторник. Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по информации ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, а самодельное взрывное устройство хранил в автомобиле "для обеспечения собственной безопасности". Сейчас он в СИЗО. Источник РИА Новости в правоохранительных органах Крыма сообщил, что Есипенко работал на крымский проект украинской службы "Радио Свобода"* - "Крым.Реалии"*.
Задержание В. Есипенко, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 22:29
СВР Украины прокомментировала задержание разведчика в Крыму
"По процессуальному руководству прокуратуры автономии заведено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода"* (проект "Крым.Реалии"*) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы)", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
Санкция украинской статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Минюст России еще в 2017 году внес "Крым.Реалии"* и ряд других проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe / Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется Конгрессом США. Информационный сайт "Крым.Реалии"* - проект украинской службы "Радио Свобода"*, начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих диверсию в отношении Крыма и экстремизм.
* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраинаВ мире
 
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