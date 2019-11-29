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РИА Новости

В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку

10:31 29.11.2019 (обновлено: 12:03 29.11.2019)
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© Национальный антитеррористический комитетСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России
© Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Севастополе задержали россиянку, которую подозревают в госизмене.
В ФСБ уточнили, что ее завербовали украинские спецслужбы, и по их заданию женщина собирала секретные военные данные.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик добавил, что задержанная была гражданской служащей Черноморского флота.
Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она находится в СИЗО.
Другие детали пока не приводятся.
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5 октября, 08:00
Шпион по объявлению. И прочие методы вербовки россиян
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