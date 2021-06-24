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В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины

В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины - РИА Новости, 24.06.2021

В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины

В Симферополе задержали местного жителя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщил Центр общественных связей РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:53

2021-06-24T09:53

2021-06-24T11:18

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

украина

происшествия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Симферополе задержали местного жителя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Отмечается, что мужчина для получения необходимых сведений использовал специальное оборудование."Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.Против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК России). Его заключили под стражу.

https://ria.ru/20210521/sud-1733290744.html

россия

симферополь

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, украина, происшествия