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В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины
В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины - РИА Новости, 24.06.2021
В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины
В Симферополе задержали местного жителя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщил Центр общественных связей РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:53
2021-06-24T11:18
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
украина
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Симферополе задержали местного жителя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.Отмечается, что мужчина для получения необходимых сведений использовал специальное оборудование."Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.Против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК России). Его заключили под стражу.
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Кадры задержания симферопольца, подозреваемого в сборе сведений для Украины
Кадры задержания симферопольца, подозреваемого в сборе сведений для Украины
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, украина, происшествия
В Крыму задержали мужчину за сбор данных о российской авиации для Украины
09:53 24.06.2021 (обновлено: 11:18 24.06.2021)
 

ФСБ задержала в Крыму мужчину, собиравшего для Украины данные о полетах военной авиации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Симферополе задержали местного жителя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что мужчина для получения необходимых сведений использовал специальное оборудование.
"Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам государственной измены (статья 275 УК России). Его заключили под стражу.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольУкраинаПроисшествия
 
 
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