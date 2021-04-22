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Суд в Севастополе арестовал россиянина по подозрению в шпионаже
Суд в Севастополе арестовал россиянина по подозрению в шпионаже
Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T09:58
2021-04-22T13:42
россия
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.О задержании молодого человека спецслужба объявила сегодня утром: по оперативным данным, он "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".Утечка этих данных за рубеж, по оценке ФСБ, могла навредить обороноспособности России.Так как задержанный — россиянин, против него возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". Если бы он был иностранцем, его бы привлекли по статье "Шпионаж", хотя в обоих случаях состав преступления сходный.
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Задержание жителя Севастополя по подозрению в госизмене
Сотрудниками ФСБ в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
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россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, происшествия

Суд в Севастополе арестовал россиянина по подозрению в шпионаже

09:58 22.04.2021 (обновлено: 13:42 22.04.2021)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.
О задержании молодого человека спецслужба объявила сегодня утром: по оперативным данным, он "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".
Утечка этих данных за рубеж, по оценке ФСБ, могла навредить обороноспособности России.
Так как задержанный — россиянин, против него возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". Если бы он был иностранцем, его бы привлекли по статье "Шпионаж", хотя в обоих случаях состав преступления сходный.
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"Унизительный факт". Крымский эксперт о шпионаже Украины против России
 
РоссияМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольУкраинаПроисшествия
 
 
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