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Суд в Севастополе арестовал россиянина по подозрению в шпионаже

Суд в Севастополе арестовал россиянина по подозрению в шпионаже

Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T09:58

2021-04-22T09:58

2021-04-22T13:42

россия

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.О задержании молодого человека спецслужба объявила сегодня утром: по оперативным данным, он "целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота".Утечка этих данных за рубеж, по оценке ФСБ, могла навредить обороноспособности России.Так как задержанный — россиянин, против него возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". Если бы он был иностранцем, его бы привлекли по статье "Шпионаж", хотя в обоих случаях состав преступления сходный.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/shpionazh-1603327749.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание жителя Севастополя по подозрению в госизмене Сотрудниками ФСБ в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. 2021-04-22T09:58 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, украина, происшествия