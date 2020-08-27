https://ria.ru/20200827/gosizmena-1576366944.html

ФСБ показала видео задержания военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ опубликовала видео задержания за госизмену старшего лейтенанта РВСН, передававшего секретные данные Минобороны Украины. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:15

2020-08-27T10:15

2020-08-27T12:49

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

барнаул

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> опубликовала видео задержания за госизмену старшего лейтенанта <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a>, передававшего секретные данные Минобороны Украины.Оперативная съемка длится одну минуту. На ней военнослужащий подходит к дому, в этот момент по команде "Работаем!" из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ и производят задержание. Под команду "Руки за спину" ему надевают наручники и провожают в автомобиль. Затем показано, как задержанного привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a> задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны Украины</a> составляющие государственную тайну сведения. По статье "Государственная измена" ему грозит до 20 лет колонии. Фигурант заключен под стражу.

nnn uuu ФСБ каждые две недели рассказывает про задержание очередного шпиона. Но кто может вспомнить хоть один случай суда? Я бы на месте этой организации рапортовал каждую пятницу о поимке очередных трех шпионов, а лучше трех десятков. 179

Игорь Земский Молодцы чекисты, надеюсь, что выявят весь клубок предателей 159

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барнаул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ Офицера РВСН задержали за сотрудничество с Украиной по пути из продуктового, следует из видео ФСБ. Судя по погонам, это старший лейтенант. 2020-08-27T10:15 true PT0M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барнаул, происшествия