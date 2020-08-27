https://ria.ru/20200827/gosizmena-1576366944.html
ФСБ показала видео задержания военнослужащего ракетных войск в Барнауле
ФСБ опубликовала видео задержания за госизмену старшего лейтенанта РВСН, передававшего секретные данные Минобороны Украины. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:15
2020-08-27T10:15
2020-08-27T12:49
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
барнаул
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> опубликовала видео задержания за госизмену старшего лейтенанта <a href="http://ria.ru/organization_RVSN/" target="_blank" data-auto="true">РВСН</a>, передававшего секретные данные Минобороны Украины.Оперативная съемка длится одну минуту. На ней военнослужащий подходит к дому, в этот момент по команде "Работаем!" из автомобиля выбегают сотрудники ФСБ и производят задержание. Под команду "Руки за спину" ему надевают наручники и провожают в автомобиль. Затем показано, как задержанного привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a> задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Ukraina/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны Украины</a> составляющие государственную тайну сведения. По статье "Государственная измена" ему грозит до 20 лет колонии. Фигурант заключен под стражу.
nnn uuu
ФСБ каждые две недели рассказывает про задержание очередного шпиона. Но кто может вспомнить хоть один случай суда? Я бы на месте этой организации рапортовал каждую пятницу о поимке очередных трех шпионов, а лучше трех десятков.
179
Игорь Земский
Молодцы чекисты, надеюсь, что выявят весь клубок предателей
159
19
барнаул
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
Офицера РВСН задержали за сотрудничество с Украиной по пути из продуктового, следует из видео ФСБ. Судя по погонам, это старший лейтенант.
2020-08-27T10:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барнаул, происшествия