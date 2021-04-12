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Самые масштабные по площади пожары в России в 2017-2021 годах

Самые масштабные по площади пожары в России в 2017-2021 годах

на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга начался крупный пожар. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:12

2021-04-12T18:12

2021-04-12T18:25

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

справки

происшествия

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202112 апреля на фабрике "Невская мануфактура" в Невском районе Петербурга начался крупный пожар. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки, площадью 10 тысяч квадратных метров. При пожаре произошло обрушение кровли на площади на 10 тысячах квадратных метров. Огонь унес жизни двух человек.7 апреля вечером произошло возгорание складов в подмосковных Люберцах. В здании хранились бытовая химия и спортивный инвентарь. Площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожар был локализован. 8 января в подмосковном городе Раменское на территории мебельной фабрики загорелся ангар. Площадь пожара составила около восьми тысяч квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали баллоны с пропаном, которые хранились в помещениях. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, так как была угроза перехода огня на соседние строения. К ликвидации пожара были привлечены 37 единиц спецтехники и 131 человек. Пострадавших не было. 20203 ноября в промышленной зоне Твери в ангарах и административном здании начался пожар. Огонь захватил два ангара, два этажа административного здания, а также части производственного помещения. Спустя несколько часов открытое горение удалось ликвидировать на площади пяти тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекались 110 человек и 31 единица техники. 8 октября в Уссурийске (Приморский край) возник крупный пожар на складе кожаного сырья. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров. Пострадавших не было. Всего при тушении было задействовано 74 человека личного состава и 24 единицы техники, кроме того, был задействован пожарный поезд.18 июля рано утром в подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Спустя несколько часов пожар был полностью ликвидирован.13 июля в Самаре загорела кровля склада. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, позже пожар распространился на 10 тысяч "квадратов". На складе, по данным ГУМЧС, находилась лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. На тушение возгорания спасателям понадобилось более двух суток, полностью пожар ликвидировали вечером в среду. Погибших и пострадавших не было.201913 декабря загорелся склад с тканями на Варшавском шоссе в Москве. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров, частично обрушились перекрытия и кровля. Пожару присвоили третий уровень сложности. К его тушению были привлечены свыше 220 человек и порядка 70 единиц техники, два противопожарных вертолета. При обрушении здания один из пожарных получил травму ноги. З декабря в 02.13 мск вспыхнул крупный пожар в ангаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания. К тушению были привлечены 220 человек и 49 единиц техники, были направлены два пожарных поезда. Пожар был локализован около 08.00 мск. В результате ангар полностью обрушился. В ночь на 16 мая крупный пожар на складе с горюче-смазочными материалами произошел в поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Пожар охватил территорию общей площадью 12 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.28 апреля трехэтажный склад розничной сети "Магнит" загорелся в селе Нечаевка Новоусманского района Воронежской области. Огнем было охвачено 20 тысяч квадратных метров, затем площадь пожара увеличилась до 42 тысяч квадратных метров.26 апреля вечером в Красноярске начался пожар на кровле цеха по производству холодильных установок частного предприятия, расположенного на территории оборонного завода "Красмаш". Площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. Пострадавших и погибших не было. 9 января в селе Покровка Оренбургской области на заводе промышленного цинкования произошел крупный пожар. Его площадь составила семь тысяч квадратных метров. В результате происшествия произошло обрушение стен, перекрытий и кровли цеха горячего цинкования. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели 170 человек и 61 единица техники, в том числе пожарный поезд. 2018В ночь на 21 октября вспыхнул пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. 20 мая в Иркутске загорелся продовольственный склад, который повредил кровлю здания на площади более пяти тысяч квадратных метров. Из общежития, находящегося рядом со складом, были эвакуированы более 40 человек.20178 октября начался пожар в подмосковном торговом центре "Синдика" (строительный рынок). Огонь распространился на площади 55 тысяч квадратных метров, дым от пожара был виден за много километров. Причиной пожара стал поджог. Открытое горение удалось потушить только к утру следующего дня. Из здания были эвакуированы более трех тысяч человек. 8 октября в Ростове-на-Дону произошел пожар на вещевом рынке "Восточный", известном ростовчанам как "Темерник". Пожару была присвоена четвертая категория сложности. Выгорело около шести тысяч квадратных метров. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами. Сообщалось, что сумма ущерба составляет около 200 миллионов рублей. 21 августа пожар возник в центральной части Ростова-на-Дону, охвативший территорию Пролетарского и Кировского районов. Площадь возгорания составила более 32 тысяч квадратных метров. С огнем удалось справится спустя сутки. В результате пожара было уничтожено и повреждено огнем 125 частных домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина 1941 года рождения. 17 августа на улице Полярная в Москве вспыхнул пожар. Огонь охватил 15 тысяч метров территории склада, где горели автомобильные масла, средства автохимии и лакокрасочные изделия. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. В тушении ЧП приняли участие 160 пожарных, спецтехника и два вертолета Ка-32А, погибших и пострадавших не было. 27 февраля в деревне Машково Люберецкого района Московской области произошел крупный пожар на складе медицинского оборудования. Возгорание было локализовано на площади шесть тысяч квадратных метров. Борьбу с огнем вели свыше 20 единиц техники и 74 человека. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), справки, происшествия