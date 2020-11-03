https://ria.ru/20201103/pozhar-1582758419.html

В Твери загорелся ангар

В Твери загорелся ангар

Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тверской области. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T06:53

2020-11-03T06:53

2020-11-03T13:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тверь

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тверской области.Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара не уточняется."Третьего ноября 2020 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о загорании ангара", — говорится в сообщении.На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20201103/pozhar-1582754897.html

тверь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в промзоне в Твери Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУМЧС по Тверской области. Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара составила уже 5 тысяч квадратных метров. 2020-11-03T06:53 true PT0M42S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия