https://ria.ru/20201103/pozhar-1582758419.html
В Твери загорелся ангар
В Твери загорелся ангар
Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тверской области. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T06:53
2020-11-03T06:53
2020-11-03T13:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тверь
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУ МЧС по Тверской области.Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара не уточняется."Третьего ноября 2020 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о загорании ангара", — говорится в сообщении.На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20201103/pozhar-1582754897.html
тверь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара в промзоне в Твери
Ангар загорелся в Твери во вторник, на место выехали пожарные, сообщается на сайте ГУМЧС по Тверской области. Отмечается, что пожар произошел на Подъездном проезде. Площадь пожара составила уже 5 тысяч квадратных метров.
2020-11-03T06:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тверь, происшествия