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Число погибших при пожаре на "Невской мануфактуре" выросло до двух
Число погибших при пожаре на "Невской мануфактуре" выросло до двух
Число погибших при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:56
2021-04-12T16:56
2021-04-12T21:22
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Число погибших при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили, что на месте обнаружили обгоревшее тело. Ранее в ведомстве заявили, что при тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания. Вечером огонь перекинулся на два соседних здания: в одном из них, согласно вывеске на фасаде, располагается хостел "Мэрибель", другое — производственное.К тушению привлекли два вертолета Ми-8 Минобороны. Как позднее сообщило городское управление МЧС, все вертолеты завершили работу.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас фабрика частично работала по профилю, но большую часть площадей сдавали в аренду.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры с места пожара "Невской мануфактуры"
Погиб один человек. Двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32.
2021-04-12T16:56
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия