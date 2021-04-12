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Число погибших при пожаре на "Невской мануфактуре" выросло до двух
Число погибших при пожаре на "Невской мануфактуре" выросло до двух
Число погибших при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T16:56
2021-04-12T21:22
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Число погибших при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили, что на месте обнаружили обгоревшее тело. Ранее в ведомстве заявили, что при тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания. Вечером огонь перекинулся на два соседних здания: в одном из них, согласно вывеске на фасаде, располагается хостел "Мэрибель", другое — производственное.К тушению привлекли два вертолета Ми-8 Минобороны. Как позднее сообщило городское управление МЧС, все вертолеты завершили работу.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас фабрика частично работала по профилю, но большую часть площадей сдавали в аренду.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры с места пожара "Невской мануфактуры"
Погиб один человек. Двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия

Число погибших при пожаре на "Невской мануфактуре" выросло до двух

16:56 12.04.2021 (обновлено: 21:22 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей БессоновПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Число погибших при тушении пожара на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге увеличилось до двух, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили, что на месте обнаружили обгоревшее тело. Ранее в ведомстве заявили, что при тушении огня погиб командир отделения пожарной части, а еще двое спасателей получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела.
Площадь пожара возросла до десяти тысяч квадратных метров. Обрушились крыша и перекрытия на четырех этажах здания. Вечером огонь перекинулся на два соседних здания: в одном из них, согласно вывеске на фасаде, располагается хостел "Мэрибель", другое — производственное.
К тушению привлекли два вертолета Ми-8 Минобороны. Как позднее сообщило городское управление МЧС, все вертолеты завершили работу.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал дело о пожаре в центральный аппарат СК.
Фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон, в 1918-м ее национализировали и законсервировали. Предприятие заработало в 1921 году, когда его переименовали в государственную фабрику шерстяных изделий "Красный ткач" треста "Петротекстиль". С 1992-го — ОАО "Невская мануфактура". Сейчас фабрика частично работала по профилю, но большую часть площадей сдавали в аренду.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
 
Пожар на "Невской мануфактуре"Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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