Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.
Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.
Обрушились кровля и перекрытия.
Над фабрикой стоит густой черный дым.
Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.
Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.
При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.
При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.
Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.
Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.
Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.
Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.
На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.
На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.
Пожару присвоили наивысший уровень сложности.
К борьбе с огнем привлекли авиацию.
Работу пожарных осложняет сильный ветер.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.
СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.