https://ria.ru/20210412/pozhar-1727925849.html

Пожар на фабрике "Невская мануфактура"

Пожар на фабрике "Невская мануфактура"

На фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:56

2021-04-12T16:56

2021-04-12T18:43

пожар на "невской мануфактуре"

санкт-петербург

фото

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На фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, фото, фото